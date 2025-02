La donna avrebbe postato foto indossando abiti e accessori di lusso dell’influencer

Avrebbe trasformato in un set l’abitazione della 27enne e di Mattia Zaccagni, 29 anni

Dopo la scomparsa di abiti, borse, preziosi e orologi del valore di centinaia di migliaia di euro, non ce l’ha più fatta. Chiara Nasti licenzia e denuncia la colf-influencer: l'accusa di averle rubato gioielli e oggetti di valore nella villa di Roma. Lo fa insieme al marito Mattia Zaccagni. E’ quanto rende noto La Repubblica.

Chiara Nasti denuncia la colf-influencer: l'accusa di averle rubato gioielli e oggetti di valore nella villa di Roma

La donna lavorava nell’abitazione dell’influencer napoletana e del calciatore della Lazio alla Camilluccia, esclusiva zona residenziale di Roma Nord. Il quotidiano ricostruisce la vicenda. La colf, stando al racconto, in assenza della 27enne e del 29enne, sarebbe stata solita trasformare la villa dei padroni di casa in un set. Postava foto in cui indossava i vestiti griffati e i gioielli della Nasti.

Chiara, scoperto ‘l’inghippo’, avrebbe prontamente licenziato la collaboratrice domestica. Ma non è tutto. Quando si è accorta che in villa mancavano numerosi oggetti suoi e del marito, l’avrebbe denunciata. A far cadere i sospetti sulla colf sarebbe stato un anello con un grande rubino. La donna lo aveva fotografato e postato. L’ex impiegata della Nasti gestisce anche un negozio di abiti usati: da qui sarebbe partito il sospetto che sottraesse i beni di lusso della coppia per poi rivenderli. Certo, è ancora tutto da dimostrare, ovviamente. Intanto sarebbero partite le indagini.

Dall'abitazione dell'influencer napoletana e del marito Mattia Zaccagni scomparti abiti, gioielli e orologi

Le Forze dell’Ordine al momento avrebbero perquisito sia il negozio che la casa della colf, senza rinvenire alcunché. Chiara e Mattia hanno denunciato la scomparsa di molte cose. Il furto più significativo di cui sono stati vittime è avvenuto lo scorso luglio. I due pensano che potrebbe essere coinvolta la loro ex dipendente, che però si dichiara assolutamente innocente.