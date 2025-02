L’influencer 31enne confida come gestisce la chioma quando ha rapporti intimi

Risponde alla domanda che le ha posto una ragazza: ha il suo stesso problema

Taylor Mega svela le difficoltà nel sesso quando si hanno i capelli lunghi. L’influencer 31enne confida come gestisce la chioma fluente, di cui va orgogliosissima, quando ha rapporti intimi. Risponde alla domanda che le ha posto una ragazza: ha il suo stesso problema.

''Ogni volta che cambi posizione devi prima sistemarli, un dramma'': Taylor Mega e le difficoltà nel sesso coi capelli lunghi

“Come gestisci i capelli lunghi quando? Per me abbastanza tragica”, le scrive una sua ‘seguace’. Taylor chiarisce: “Rispondo a questa domanda solo perché me l'ha fatta una ragazza…”. Poi dice la sua.

“Allora sì, è sempre un pò un dramma, diciamo che non si possono fare le cose con impeto perché ogni volta che cambi posizione devi prima alzarti a sistemare i capelli - precisa la Mega - Per esempio, la classicissima missionario, se non stai attenta rimani bloccata da te stessa. Chi ha i capelli lunghi capirà cosa sto dicendo, per tutti gli altri dico fate attenzione, maneggiate con cura”.

La friulana, laureata in Psicologia, poi manda un messaggio alle donne: “E soprattutto, ragazze, non vi fate tirare i capelli mentre lo fate! Non siete delle cavalle, quella non è una criniera (e lui non è uno stallone). I capelli così si strappano e si indeboliscono! Potrei menare se mi capitasse!”.

Lei ama la sua chioma, da bimba a causa della tricotillomania, un disturbo che ti porta per forza a giocare con i tuoi capelli, li ha avuti spessissimo corti. Ora li cura con integratori e creme: ogni tre mesi taglia appena un centimetro di punte per tenerli sani.