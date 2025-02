L’ex campione di nuoto 43enne e la moglie 42enne ospiti di Diletta Leotta a Mamma Dilettante

Lo sportivo senza peli sulla lingua sugli ex: “Prima di conoscerci abbiamo perso tempo”

Filippo Magnini si accomoda con la moglie nello studio di Mamma Dilettante. Nel podcast di Diletta Leotta svela molto, rivela anche di essere stato lui a pregare un amico di presentargli Giorgia Palmas. “Occhi scuri, mora le forme giuste”, racconta. Era la sua donna ideale. I due, insieme dal 2018, il 25 settembre 2020 sono diventati genitori di Mia. Il 12 maggio del 2021 hanno celebrato il matrimonio civile a Milano, e l'anno dopo si sono uniti con rito religioso sul Lago di Como. L’ex velina era già madre di Sofia, 16 anni, avuta dall’ex Davide Bombardini.

''Occhi scuri, mora, le forme giuste'': Filippo Magnini rivela di essere stato lui a pregare un amico di presentargli Giorgia Palmas

“Prima di conoscerci abbiamo perso tempo. Ci siamo conosciuti tardi… A 36 anni, ci siamo incontrati per la prima volta, prima mai incrociati. Mai. Ci eravamo lasciati tutte e due, è arrivato poi il momento giusto”, spiega Filippo.

“Avevamo un amico in comune, che è anche tuo amico, Alessandro Martorana - prosegue lo sportivo - Ero andato da lui a fare un vestito e gli dico: ‘Guarda tu mi devi far conoscere Giorgia’. Lei aveva proprio i canoni della donna che piace a me: occhi scuri, mora, le forme dove dovevano essere… Intelligente, simpatica? Io quello non potevo ancora saperlo, ma volevo scoprirlo. Sono onesto, dico: ‘Magari la conosco, è antipatica, non c’è feeling’. Però a livello estetico era lei. Ale subito mi dice: ‘Eh no, adesso no, lascia stare’. Lei era in una fase della vita che stava bene così: lei, Sofi e Polpetta, la cagnolina”. “Sì, io non volevo più sentire niente…”, conferma Giorgia.

Magnini continua: “Martorana m dice anche: ‘Non ci rimanere male se ti dà il numero di telefono dopo 6 mesi’. Poi cena dopo cena gli amici con cui organizzavi erano sempre di meno, fin quando abbiamo fatto una cena in quattro e alla fine le dico: ‘Va beh, ti riaccompagno io a casa?’. E lei: ‘Eh… va bene!’”.

L’ex campione di nuoto 43enne e la moglie 42enne ospiti di Diletta Leotta a Mamma Dilettante

In quell’occasione è scoccata la scintilla. “L’ho riaccompagnata a casa, abbiamo fatto per la prima volta questi grandi discorsi da soli. Io stavo entrando in un momento molto difficile, mi sono aperto e le ho raccontato tutto quello che sarebbe capitato da lì a pochi mesi nella mia vita. E’ stata una dichiarazione d’amore, perché non stavamo insieme, non ci eravamo neppure dati un bacio. Io di lì a poco sarei stato accusato di ‘tentato doping’, dopo ho vinto, sono uscito pulitissimo. Sono stati i 3 anni più difficili della mia vita, ma anche i più belli perché ho costruito tutto con lei”, sottolinea Magnini. “Se lui mi ha raccontato tutto, significava che mi voleva accanto”, precisa la Palmas.

Poi arriva un momento di commozione, Filippo ricorda: “Una volta Sofi, io vivevo a Roma e venivo a Milano per lei, all’inizio le ero stato presentato come amico, mi ha detto: ‘Ma rimani qui? Rimani per sempre’ e mi abbracciato. Aveva 9 anni”.