Nel nuovo videoclip della sua terza canzone da solista Damiano David appare nudo. Il frontman dei Maneskin, in pausa dalla band, si mostra senza veli: il filmato in poche ore è già virale. Gli scatti, che condivide, sono firmati Damon Baker. Il brano piace e le sue date del tour mondiale sono già sold out. Il rocker 26enne non potrebbe desiderare di più. E’ felice. Anche grazie all’amore. Da circa un anno è legato a una 29enne famosissima, la Cameron. “Dove è la persona più importante della mia vita”, confessa al magazine americano Music Connection.

''Dove è la persona più importante della mia vita'': Damiano David appare nudo nel nuovo videoclip e parla della fidanzata

Damiano spiega che "Born with a broken heart" non è dedicata alla sua ex, Giorgia Soleri: "Non voglio che la gente si confonda, perché la mia prima relazione è stata pubblica in Italia, e non parlo mai di questa ragazza, con cui sono stato per sei anni. Non ho niente contro di lei. Lo sto spiegando meglio per il mio pubblico italiano. Ma comunque, c'è stata un'altra relazione che è stata un'esperienza molto brutta per molte ragioni diverse. Qualcosa si è rotto in me, ecco cosa è successo”.

Su Dove il romano sottolinea: "Ringrazio Dio che la fede abbia messo Dove sul mio cammino. All'inizio ho davvero lottato, perché mi sentivo molto carente quando lei era estremamente aperta e sincera nel farmi capire i suoi sentimenti per me. Tenevo i miei sentimenti il più possibile, perché non mi fidavo di me stesso. Non volevo essere uno stron*o o usarla come ripiego. E' una persona fantastica, perché ha gestito la mia onestà e mi ha davvero accolto e aiutato a guarire. Ora è la persona più importante della mia vita. Quindi, è stata una serata dei VMA molto, molto fortunata quando ci siamo incontrati, quando ero calvo e biondo”.

Sui Maneskin fa sapere: "Siamo diventati estremamente famosi e abbiamo ottenuto molti successi. Abbiamo persino vinto premi che di solito non appartengono ad artisti stranieri. E’ stato fantastico. Ma lavoravo così tanto che non mi rendevo nemmeno conto che mi stavo trascurando. Non mi sono accorto fino a quando non è stato troppo tardi che in realtà stavo diventando triste, che stavo perdendo entusiasmo, che dove eravamo arrivati non era più adatto alle mie esigenze. Ho insistito il più possibile, finché non sono entrato in questa modalità di lavoro in cui non pensi davvero in modo creativo. Mi sentivo davvero perso e a volte un po' come un robot. Non era colpa di nessuno se non mia, perché non ho mai detto di no a niente. Non ero in grado di fare la mia valutazione su ciò che stava accadendo. Ero così distratto che non mi vedevo nemmeno ammalato”.

Pure Dove parla del fidanzato a People: "Ho provato per tanto tempo l'ansia di mostrare agli altri le mie storie, avevo paura di condividere i miei sentimenti". La star di ‘Descendants' confida che è stato David a far mutare il suo pensiero. "Se un'infermiera, un avvocato o uno che lavora in un bar può postare sui social una foto insieme al proprio partner perché noi non possiamo farlo?”, le ha sottolineato. "Così mi sono detta 'perché non provare a essere normali? E’ così bello essere innamorati", racconta lei. "Siamo molto fortunati a esserci incontrati, il nostro amore resiste alla distanza, anche se quello che vogliamo è stare sempre insieme", conclude la Cameron.