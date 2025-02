Chiara Ferragni alla Fashion Week dopo oltre un anno sfoggia un maxi spacco sul decolté, a un altro défilé si fa accompagnare dalla sorella: foto

La 37enne torna ai suoi look provocatori per il debutto di Francesco Murano a Milano

Desidera valorizzare gli stilisti emergenti: il suo ritorno è travolgente

Tutti l’aspettavano e lei alla fine non li delude. Chiara Ferragni alla Fashion Week, dopo oltre un anno di assenza a causa dello scandalo che l’ha travolta, sfoggia un maxi spacco sul decolté. Il suo outfit fa parlare: l’abito black lascia intravedere i seni. Non solo: il vertiginoso taglio sulla gonna le mette a nudo quasi completamente la gamba. Lei sorride sensualissima e ammiccante. A un altro défilé, quello di Cavalli, invece, è molto più contenuta con il completo tailleur con gonna, sempre con spacco. Si fa accompagnare dalla sorella minore Valentina.

L’imprenditrice digitale 37enne sfoggia sicurezza. Fedez è ormai un lontano ricordo, accanto a lei ora c’è Giovanni Tronchetti Provera, ma niente passerella insieme a lui. Chiara torna ai suoi look provocatori per il debutto di Francesco Murano a Milano. Desidera valorizzare gli stilisti emergenti: il suo ritorno è travolgente.

Nonostante sia stata rinviata a giudizio per truffa aggravata, con il processo fissato il prossimo 23 settembre, e rischi una pena detentiva (ma che non sconterà in carcere) e una possibile multa, in caso venga ritenuta colpevole, la Ferragni si sente rinata. Ha versato un milione di euro all’ospedale di Torino Regina Margherita come donazione, e si è accordata col il Codacons (risarcimento ai consumatori e 200mila euro in beneficenza in cambio del ritiro della querela): sente di aver quasi completamente ripianato i danni. Grande spazio alla mondanità perciò. Riprende a essere lei stessa.

Molto più sobria da Cavalli insieme a Valentina

Nel front row della sfilata di Murano siede accanto a Chiara Biasi e alla cantante ex Amici Gaia: parlotta, apprezza le creazioni in passerella e si diverte. Anche con la sorella in serata accade lo stesso. Sui social c’è chi la osanna: “Sei stupenda. Bella, consapevole, radiosa”. E chi invece scrive: “Ma perché cosi denudata!!! ???? Cosa ne pensa il tuo fidanzato???”.