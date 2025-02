''In una casa da 15 milioni di euro stavo male'': Fedez rivela di aver iniziato a stare meglio dopo aver lasciato l'attico coniugale

Il rapper lo confessa in “7 giorni con Fedez: la verità dietro al suo Sanremo”

Fedez non ha dubbi, rivela di aver iniziato a stare meglio sia fisicamente che psicologicamente dopo aver lasciato l’attico coniugale dove aveva da poco traslocato con Chiara Ferragni e i due figli, Leone e Vittoria, 6 e 3 anni. Con loro c’era anche Paloma, il Golden Retriver rimasto con la 37enne (lui ora ha Silvio, stessa razza). “In una casa da 15 milioni di euro stavo male”, dice in “7 giorni con Fedez: la verità dietro il suo Sanremo”, pubblicato dallo youtuber 26enne Alessandro ‘Ale’ Della Giusta, lo ha seguito passo, passo al Festival.

Federico con l’amico si mette completamente a nudo. “Ho tentato due volte il suicidio, però per me tu maturi quel pensiero quando svegliarsi il giorno dopo diventa un peso”, confida. Della Giusta gli domanda se sia felice di non essere riuscito a uccidersi: “Sono contento per i miei figli, perché poi ti rendi conto che quando sei in preda all’emotività, quello lì è stato un gesto d’impeto ma anche di esasperazione”.

Lucia aggiunge: “Non è per giustificarsi, ma uno dovrebbe capire cosa ti passa per la testa in quel momento. Sono tre anni… Ho avuto il cancro, mi sono lasciato con mia moglie e mi hanno prescritto tipo 5-6 psicofarmaci insieme. Ero impazzito. E, nel mentre, ho avuto due emorragie interne. Finivo in ospedale 3-4 volte al mese”.

Il rapper 35enne svela: “Ho iniziato a star bene quando sono uscito fuori di casa, lì mi sono reso conto che ero in una casa da 15 milioni di euro, da 1000 metri quadrati: stavo male non solo mentalmente, ma anche fisicamente, senti proprio che il tuo corpo ti sta lasciando”.

A Sanremo, a causa dei gossip su di lui, la Ferragni, Angelica Montini, scatenati da Fabrizio Corona, come pure la presunta storia tra Chiara e Achille Lauro, è stato per mollare. “La pressione psicologica è veramente difficile da spiegare, le cose diventano sempre più grandi, anche se sei abituato a essere mediatico. L’unica persona che potrebbe capirmi è Chiara, lei può comprendere”, dice Fedez preso dallo sconforto.

Dove gli hanno ricucito gli organi, nell'intervento per asportare il tumore, i tessuti sono più spessi e gli causano tutto questo

Dopo l’esibizione in sala stampa per l’ascolto della sua Battito riceve applausi, quasi non riesce a crederci, ma lo stress lo fa stare male. Si contorce per i dolori. Accasciato, beve e cerca di rilassarsi. Un motivo c’è. “Dove mi hanno ricucito gli organi, i tessuti sono più duri, quindi quando mi vengono ‘ste robe è come se tipo mi accoltellassero in pancia. Un dolore…. Ora sto un po’ meglio, ogni volta che mi succedeva dovevo andare in ospedale… Ora che ho bevuto va meglio”, chiarisce.