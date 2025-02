La modella 40enne vola nuovamente nel Bel Paese da Los Angeles, dove vive

Partecipa alla sfilata evento di Fendi e si diverte un mondo con Miriam Leone e Rose Villain

Il primo ciclo di chemio lo ha concluso il 27 gennaio scorso, i capelli stanno piano, piano crescendo. Le cure contro il tumore alle ovaie proseguiranno, Bianca Balti non si abbatte. Come una vera amazzone guerriera, torna in Italia a due settimane da Sanremo per la Fashion Week. A Milano partecipa alla sfilata evento di Fendi. Con accanto le amiche vip si mostra carica di energia e con un sorriso radioso.

Bianca Balti torna in Italia a due settimane da Sanremo per la Fashion Week: a Milano con le amiche vip carica di energia

La modella 40enne ci teneva a essere presente. Bianca si lascia fotografare con indosso un abito midi del famoso brand con ricami floreali effetto nude, arricchito da una texure argentata realizzata con ricami, paillettes e strass. Ai piedi porta sandali con tacco black, in tono con cappottino che ha appoggiato sulle spalle. Completa il look una borsa a mano color sabbia. Make-up appena accennato, la Balti incanta per la sua eleganza.

Si siede in prima fila, accanto a lei ci sono Miriam Leone, anche lei sul palco di Sanremo per una serata del Festival, e Rose Villain, una degli artisti in gara alla kermesse. Tra loro tanta complicità e la voglia di postare gli scatti ‘privati’ sul social