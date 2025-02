''Eleonora ci sta per salutare'': Barbara Palombelli abbraccia in diretta Paolo Ciavarro e fa capire che la Giorgi non ha molto tempo

La conduttrice a Forum parla dell’attrice 71enne, in clinica curata con la terapia del dolore

Barbara Palombelli al centro dello studio di Forum parla della puntata della sua trasmissione. Tutto avviene durante la registrazione. Accanto a lei c’è Paolo Ciavarro, che ha scelto di essere presente al lavoro. La 71enne lo fa notare e lo abbraccia. “Eleonora ci sta per salutare”, sottolinea con la voce triste. Fa capire che la Giorgi, ricoverata in una clinica romana e curata con morfina e terapia del dolore, non ha molto tempo davanti a sé. Ringrazia il 33enne per la professionalità che dimostra, nonostante viva giorni difficilissimi.

Le sue parole colpiscono e fanno male. “Eleonora ci sta per salutare”, dice la giornalista e presentatrice. “Qui vicino a me c’è Paolo Ciavarro - continua - Voglio dargli un abbraccio”. E lo fa, i due si stringono forte.

“Noi apprezziamo molto che oggi Paolo abbia lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta - prosegue la Palombelli - Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo, ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani”.

L’attrice 71enne aveva rivelato il ricovero al Corriere della Sera una settimana fa. “Non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone", aveva spiegato. “Ho un'ampolla al collo e l'ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”, aveva aggiunto. Accanto a lei Paolo, Andrea Rizzoli, 44 anni, il suo primogenito, le due nuore e il nipotino Gabriele di 3 anni.