''Aveva capito che stava per andare via'': la figlia infermiera di Totò Schillaci racconta in lacrime gli ultimi giorni dell'ex calciatore

E’ la sua primogenita, Jessica, 37 anni, nata dall’amore con l’ex Rita Bonaccorso, così come Mattia, 34 anni. La figlia infermiera di Totò Schillaci racconta in lacrime gli ultimi giorni dell'ex calciatore a La Volta Buona. In tv Caterina Balivo l’intervista con garbo, lei risponde con la voce spezzata dal dolore: lo sportivo è morto lo scorso 18 settembre sconfitto dal tumore al colon, aveva solo 59 anni. Da una donna di nome Prisca ha avuto anche una terza figlia, Nicole. Era sposato dal 2012 con Barbara Romano. "Aveva capito che stava per andare via", dice.

Jessica finora non aveva voluto mostrarsi davanti le telecamere. “Non riuscivo a parlare di lui, a concretizzare il pensiero che non ci fosse più, ringrazio tutti per la vicinanza”, spiega a fatica. La sua nascita per la famiglia è stata quasi un miracolo: “Adesso che papà non c’è mamma mi racconta che appena hanno scoperto di avermi, lei ha cominciato a star male, minacce di aborto. Fortunatamente tutto è andato bene, ma papà si è preso cura di lei per 3 mesi. Mamma riuscita a portare a termine la gravidanza. Quando sono nata il ginecologo ha detto: ‘Dovete ringraziare, questa bambina è un miracolo”.

Infermiera di professione, lavora a Verona, ma quando capito che Totò non aveva molto tempo, si è occupata di lui. “Dopo la vacanza estiva, ha cominciato a mostrare i sintomi del fine vita. Io ero lontana e ho capito che qualcosa non andava, quando lo chiamavo rispondeva sempre a monosillabi. Poi ho chiamato mio fratello e mi ha detto che stava male. Così ho lasciato il lavoro di corsa e sono andata a Palermo, sono state le due settimane più intense della mia vita”, rivela Jessica.

La donna aggiunge: “Ci siamo parlati tanto in quei giorni, diceva cose da film. Per lavoro è mancato tanto, forse si sentiva in colpa. Mi ha chiesto scusa per non esserci stato, che avrebbe voluto avvolgere il nastro per cambiare alcune cose”. Il ricovero è stato doloroso. “Dall’ospedale ci chiamava, aveva voce sommessa, ma si faceva capire. Ci chiedeva aiuto nelle piccole cose. Lui aveva capito che stava per andare via”, confida Jessica. Devastata svela: “L’ultima cosa che mi ha detto è ‘Ti voglio bene, non te lo dimenticare mai’. E mi ha chiesto scusa”.