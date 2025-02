''Dove mi hanno ricucito è come se mi accoltellassero'': le immagini di Fedez in preda ai dolori a causa dell'intervento al pancreas

Il rapper 35enne è stato operato a marzo del 2022 per la rimozione del tumore

Fedez si accascia, sta male. Le immagini del rapper in preda ai dolori a causa dell’intervento al pancreas le mostra lo youtuber 26enne Alessandro ‘Ale’ Della Giusta, che lo ha seguito durante il festival, nel suo “7 giorni con Fedez: la verità dietro il suo Sanremo”. “Dove mi hanno ricucito è come se mi accoltellassero”, spiega il rapper sofferente.

Dopo l’esibizione in sala stampa per l’ascolto della sua Battito riceve applausi e quasi non riesce a crederci, ma lo stress lo fa stare male. Federico Lucia si contorce per i dolori. Accasciato, beve e cerca di rilassarsi. Un motivo c’è. “Dove mi hanno ricucito gli organi, i tessuti sono più duri, quindi quando mi vengono ‘ste robe è come se tipo mi accoltellassero in pancia. Un dolore…. Ora sto un po’ meglio, ogni volta che mi succedeva dovevo andare in ospedale… Ora che ho bevuto va meglio”, chiarisce.

Fedez è stato operato nel marzo del 2022. L’intervento chirurgico per rimuovere il cancro al pancreas è stato eseguito dal professore Massimo Falconi, direttore del Pancreas Translational and Clinical Research Center del San Raffaele di Milano, uno dei massimi esperti in questo campo. L'operazione è durata sei ore e mezza. Ora dovrebbe essere fuori pericolo, anche se continua a fare controlli medici ogni sei mesi.