''Quell'optional è più adatto ad altri'': Enrico Mentana rifiuta il Tapiro d'Oro col pannolone dopo lo scontro con la Gruber

Enrico Mentana non ci sta. Raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna di un premio speciale tutto per lui, rifiuta il Tapiro d’Oro col pannolone dopo lo scontro con Lilli Gruber. La 67enne, senza problemi, l’ha accusato di incontinenza per aver sforato col suo Tg su La7, dandole la linea per Otto e Mezzo un quarto d’ora più tardi. “Quell'optional è più adatto ad altri”, dice il giornalista 69enne all’inviato di Striscia la Notizia.

"Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. E neanche a Otto e mezzo. L'incontinenza è una brutta cosa”, aveva detto sarcasticamente la Gruber, scagliandosi contro il collega. Mentana aveva replicato via social: “Ieri sera siamo andati un po' lunghi con il telegiornale. Era una giornata cruciale, importantissima: la prospettiva di pace in Medioriente, la tragedia di Casteldaccia, vicino a Palermo. In più, come ogni lunedì, c'erano i nostri sondaggi e l'appuntamento con il Data Room di Milena Gabanelli. Come ogni lunedì, siamo andati un po' lunghi, me ne scuso con i telespettatori. Un po' lunghi, come era prestabilito e concordato con chi dirige questa rete”.

Il direttore di TgLa7 sottolinea: “Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente”

“Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno. Gradirei reciprocità e che nell'azienda non ci fosse il mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore. Domani vedremo se c'è stato qualcosa, sennò trarrò le conclusioni e le dovute conseguenze”, aveva poi sottolineato Enrico.

Un comunicato di La7 aveva provato a calmare gli animi di entrambi. Staffelli, però, prende la balla al balzo per consegnare il Tapiro col pannolone a Mentana a Roma. “Non me lo merito, c'è un optional di troppo che sarebbe più adatto ad altri. Sarebbe difficile fare maratone tv di venti ore se fossi incontinente”, precisa il direttore rifiutando il premio.

Poi il 69enne paventa un ritorno a Canale 5 e aggiunge: “...E sono ca**i vostri…”

Valerio gli domanda del comunicato della rete, forse poco soddisfacente. “Era stringato, come sono stringato io. E va bene così: stringato è il contrario di incontinente”, chiarisce Mentana. L’inviato di Striscia gli chiede anche di commentare le parole di Fiorello, che ha ipotizzato un suo passaggio “più in alto di due canali”, ossia a Nove. Enrico lo sorprende e paventa invece un suo ritorno a Canale 5: “Forse il salto lo faccio di due canali più in basso e sono ca**i vostri…”.