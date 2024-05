''Non volevo dare l’idea del padre dei miei figli come un mostro'': Alessia Fabiani per la prima volta in tv dopo l’assoluzione dell’ex, ecco cos’ha detto

La 47enne è stata ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’

Qui ha spiegato che ha sensazioni contrastanti riguardo la recente sentenza

Il padre dei suoi figli, che aveva denunciato per violenza domestica, è stato assolto dal tribunale

Alessia Fabiani ha rilasciato la sua prima intervista televisiva dopo l’assoluzione in tribunale del padre dei suoi figli, che lei aveva denunciato per violenza domestica.

L’attrice 47enne è stata ospite di Caterina Balivo a ‘La volta buona’, qui ha spiegato di avere un mix di sensazioni riguardo la sentenza.

Tra lei e il papà dei gemelli Kim e Keira, nati 11 anni fa, le cose avevano iniziato a scricchiolare quando i bambini erano ancora molto piccoli.

Alessia Fabiani, 47 anni, per la prima volta in tv per un'intervista dopo la sentenza che ha assolto il padre dei suoi figli dall'accusa di violenza domestica

La denuncia arriva nel 2016. La Balivo sottolinea: “Il giudice ha stabilito che in realtà non si parlava di violenza domestica ma di liti familiari. Il tuo ex è stato assolto”.

Alessia ha replicato: “Mi è dispiaciuto perché io ho detto solo la mia verità, mi è dispiaciuto che si sia messo in dubbio che io abbia raccontato delle cose vere o che non abbiano avuto questa gravità”.

Poi ha aggiunto: “Non volevo dare l’idea del padre dei miei figli come un mostro. Paradossalmente da una parte sono anche un po’ sollevata dal fatto che la legge abbia detto che non è stato così grave, quindi sono un po’ confusa adesso a riguardo. La cosa è troppo recente”.

L'attrice di teatro ha affidato il suo racconto a Caterina Balivo nel programma 'La Volta Buona'

Ha continuato: “Io la denuncia l’avevo ritirata lì per lì e forse quello ha fatto cadere un po’ di efficacia. Avevo denunciato perché ero ferita, era diventato anche un po’ impossibile stare insieme, però poi ho pensato che avrei vissuto un incubo e dovevo crescere i bambini. Il padre dei miei figli sarà sempre il padre dei miei figli ai loro occhi”.

“La sentenza? Lì per lì sono rimasta male, ero convinta, c’erano le cose che giustificavano il tutto… ma ripeto, non era una guerra […] Io volevo soltanto una cosa, che lui mi chiedesse scusa, solo una volta, un semplice scusa, e io non avrei fatto più niente”, ha proseguito.

Alessia ha rivelato anche di avere un nuovo amore ormai da un po' di tempo

“Uno scusa, un semplice scusa: ‘Scusa se ho alzato le mani una volta, due volte…’. Questo non c’è stato mai”, ha affermato.

Infine le è stato domandato se nella sua vita ci sia un nuovo amore. La risposta è stata affermativa. Anzi, in realtà non è neppure così nuovo…

“Non è nuovo, c’è già da un po’”, ha chiosato davanti al pubblico che è apparso un po’ sorpreso dalla risposta.