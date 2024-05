''So che i vigili hanno dovuto portare Maria Teresa in chiesa'': la Ruta scortata dalle forze dell'ordine alle nozze della figlia? Il racconto

La 64enne e la consuocera Enza a La Volta Buona raccontano le nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano

Mentre è in diretta tv all’ex vippona si stacca una ciglia finta, lei con nonchalance se la toglie

Sorridono in collegamento da Mazara del Vallo, in Sicilia. Maria Teresa Ruta e la consuocera Enza si collegano in diretta tv con La Volta Buona. Caterina Balivo mostra in due servizi il matrimonio celebrato ieri, 16 maggio, tra Guenda Goria, incinta di 7 mesi di Noah, e Mirko Gancitano. La conduttrice 44enne racconta perché la 64enne sarebbe stata scortata dalle forze dell’ordine alle nozze della figlia. “So che i vigili hanno dovuto portare Maria Teresa in chiesa”, dice. Sarebbe andata proprio così. Il motivo lo rivela sempre la presentatrice: “Tutti volevano un selfie con lei”.

L’ex vippona del GF indossa un abito color arancio da gran sera. “Sono ancora vestita come ieri - dice mostrando però di non portare le scarpe - Ma non ce la faccio più”. Quando Caterina le domanda se si sia divertita ai fiori d’arancio, rivela: “Io non ho pianto e mi sono divertita tantissimo perché Mazara mi ha accolta con un affetto straordinario, c'erano migliaia di persone”, La Balivo chiede la stessa cosa a Enza. “Ero molto emozionata, a un certo punto mi sono girata attorno per capire dove fosse Maria Teresa, mi stava venendo l'ansia per il matrimonio…”, spiega. La Ruta allora interviene e ammette: “Ero bloccata con l’Ape Car in mezzo la folla”. Poi finalmente ha raggiunto la cattedrale del Santissimo Salvatore dove i ragazzi si sono detti di sì.

Maria Teresa ride molto, non si accorge che le sta cadendo una ciglia finta, la consuocera glielo fa notare. In studio tutti si divertono per la scenetta inaspettata. “Va beh, la tolgo”, dice la mamma della sposa, che con nonchalance limina il problema davanti le telecamere.

“Siete felici?”, chiede ancora la Balivo. “Lei è felice, ma io di più che mi sono sbolognata Guenda”, ironizza la Ruta. Le due donne confidano che alla festa c’erano più di 350 invitati. Il rito in chiesa è iniziato alle 16 e durato fino alle 18.30. “E’ un sequestro di persona!”, commenta Caterina. “Meno male che i ragazzi hanno scelto il rito breve”, precisa Maria Teresa. Aggiunge che la cerimonia è stata molto lunga per il discorso toccante del Vescovo e i saluti del Papa. Poi Gancitano ci ha messo del suo. “Durante le promesse ha detto: ‘Io Guenda’, invece che ‘Io Mirko’. E così hanno dovuto iniziare da capo”, precisa la Ruta che mostra pure le fedi degli sposi. “Caterina, se le solo tolte per farle vedere a te”, gli sottolinea la Ruta. La Balivo adesso aspetta la coppia nel suo programma.