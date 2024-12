''Tutte le sere Nancy Brilli veniva a piangere con me per il suo ex e poi andava da mio marito'': il racconto di Elena Sofia Ricci a 'Belve'

L’attrice 62enne torna sull’argomento: “Ovviamente non ci sentiamo, ma abbiamo chiarito e mi ha chiesto scusa”

E’ casta da più di due anni, da quando è arrivato l’addio con Stefano Mainetti dopo 21 anni

Elena Sofia Ricci in tv non ha problemi a dire che al momento il sesso non fa parte della sua vita. “Quello di suora è un ruolo purtroppo molto vicino a me, sono vicina alla clausura. Al momento sono molto casta, da due anni abbondanti, però sto bene”, confida, facendo riferimento al ruolo che riveste in Che Dio ci aiuti. L’addio con Stefano Mainetti, da cui ha avuto Maria, 20 anni, dopo 21 anni l’ha segnata: “Abbiamo cercato di fare tanto ma non sempre si riesce a fare il meglio l’uno per l’altro. E’ stata una mia scelta che non avrei mai voluto fare”. Non aggiunge altro. Mamma anche di Emma, 28 anni, nata dalla relazione con Pino Quartullo, l’attrice torna alla rottura con Luca Damiani, sposato nel 1991 e da si è separata dopo meno di un anno. “Tutte le sere Nancy Brilli veniva a piangere con me per il suo ex e poi andava da mio marito”, sottolinea a Belve, affidando alla trasmissione il suo racconto.

Francesca Fagnani le ricorda le parole della Brilli proprio a Belve. Lei alla 60enne a novembre del 2022 aveva chiesto: “Con Elena Sofia Ricci non vi siete amate perché lei aveva una frequentazione con suo marito". "Ex marito", aveva replicato Nancy. E aveva aggiunto: “Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra. Non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa”.

La padrona di casa le domanda una controreplica. Elena Sofia non si sottrae: “Ha detto la verità. Io non ce l’avevo con Nancy Brilli perché ha avuto una storia con mio marito. Quando lei l’ha avuta, io e Luca eravamo in crisi. Ci stava che prendesse una sbandata. A me una cosa ha fatto male è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla perché era in crisi con il suo ex fidanzato. Ha fatto tutto questo teatro e poi buonanotte ed è andata con mio marito. Ovviamente non ci sentiamo, ma abbiamo chiarito e lei mi ha chiesto scusa”.

Ora è sola: “Non sono single, perché non sono su piazza, ho bisogno di avere cura di me adesso”. La sua ‘belvata’ riguarda sempre Nancy Brilli: “Prima stagione di 'Che Dio ci aiuti', ero nel camerino davanti alla tv, c’era un’intervista a Nancy e le domandano: ’Lei ha un sogno?’ Lei risponde: ‘Vorrei interpretare una suora’. Io ero lì vestita da suora e ho detto: 'Tiè! Tu mi hai fregato il marito, io t’ho fregato la parte!'”.