''Dolori lancinanti per più di due mesi'': Myrta Merlino rivela per la prima volta il motivo delle sue frequenti assenze a Pomeriggio 5

Qualche volta il pubblico ha rumoreggiato non vedendola al suo posto in tv, commentando sui social. Myrta Merlino rivela per la prima volta il motivo delle sue frequenti assenze a Pomeriggio 5. Lo fa in una lunga intervista a Ok Salute e Benessere, che le regala anche la cover. “Dolori lancinanti per più di due mesi”, racconta.

La giornalista 55enne non ha potuto fare a meno di prendersi una pausa per pensare alla sua salute. “Si arriva a un certo punto in cui non è più la vita a doversi incastrare e adeguare al lavoro, ma il lavoro a doversi adattare alla vita. Sono stata quotidianamente in diretta per 14 anni. Sono 13 anni che vivo con questo ritmo, come se fossi dentro a un frullatore sempre acceso”, spiega.

“In questi casi hai due possibilità: o lasci che tutto si modelli su te, che la televisione ti consumi completamente, trasformandoti in una macchina da diretta, una persona che pensa unicamente alla carriera, o arrivi a un punto in cui molli perché non ce la fai più”, aggiunge Myrta.

La Merlino quindi chiarisce: “Ho avuto problemi importanti alla tiroide e ho una sinusite cronica. Poi ho cominciato a soffrire di tonsilliti ricorrenti. Dopo un inverno massacrante, con decine e decine di cicli di antibiotici e antinfiammatori, la mia otorinolaringoiatra ha deciso che l’unica soluzione era quella di togliermi le tonsille”.

L’intervento ha in parte, non del tutto, risolto il problema. L’operazione e il post intervento, però, sono stati durissimi. “In un adulto la soglia del dolore e la convalescenza è dolorosissima. Io sono stata molto male, ho avuto dolori lancinanti per più di due mesi”, confessa ancora.