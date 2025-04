Sonia Bruganelli e i nuovi dettagli sulla separazione da Bonolis, lui le disse: "Ho diritto ad avere accanto una donna che mi desideri''

La 51enne ne parla su Rai3 nel programma “A casa di Maria Latella”

Sonia Bruganelli torna sul cambiamento di rotta della sua vita. Rivela nuovi dettagli sulla separazione da Paolo Bonolis. La 51enne nel programma “A casa di Maria Latella”, su Rai3, alla giornalista confida una cosa che il conduttore le disse: “Ho il diritto ad avere accanto una donna che mi desideri”. E’ per questa ragione che dopo 25 anni ha deciso di dire basta: vuole profondamente bene al 63enne, ma questo non poteva più bastare. Il resto col tempo è svanito.

Sul momento che vive, la produttrice spiega: “Sto riflettendo perché ho 51 anni, mi sono separata da un anno e mezzo, faccio i conti con una realtà diversa da quella che mi ha accompagnato. Poi ho tre figli grandi e mi ritrovo per la prima volta ad avere un rapporto con ognuno da adulti loro e adulta io. Quando avevo la necessità di essere moglie, forse un pochino ho trascurato: c’era il lavoro, c’era la coppia, bisognava essere sempre pronti a vivere certi eventi pubblici. Ora sono da sola: mi sento in quattro, la mia famiglia è formata da quattro persone, me e loro tre”.

La Bruganelli analizza il rapporto con Bonolis. “Quando ho conosciuto Paolo avevo 23 anni, ora ne ho 51: quindi una vita enorme… Il rapporto cambia. Ho conosciuto un uomo che era già stato sposato e aveva avuto due figli, che poi aveva avuto un rapporto importante e si era separato dalla compagna. Un uomo che aveva 37 anni e aveva già vissuto. Io stavo ancora laureandomi, avevo avuto un fidanzatino e basta. Questo vuol dire che ho imparato da lui, siamo cresciuti insieme, io cresciuta, lui maturato. Abbiamo avuto dei figli, una situazione non sempre facilissima…", chiarisce

Sulla decisione di separarsi confida: “A un certo punto io mi rendo conto che, probabilmente, ci ritroviamo in due epoche della vita diverse dove lui, superati i 60 anni, ha voglia di fermarsi e io per la prima volta mi ritrovo coi figli grandi, con una responsabilità diversa, mi guardo intorno e dico: ‘Ma io chi sono?’. Nel senso: cosa posso fare, cosa so fare? E ne parliamo. Il motivo per cui ci siamo separati serenamente è perché siamo due persone che non si lasciano per tradimenti, delusioni, aggressività o altro. Il rapporto rimane di profondo rispetto e amicizia”.

"Credo non sia giusto che io stia accanto a una persona perché gli voglio profondamente bene, quando Paolo, ad esempio, è una persona molto romantica, ha voglia di innamorarsi, vuole ancora la favola - sottolinea Sonia - Io non ero in grado di regalargli quella favola, perché avevo la testa ai miei figli e a un cambiamento. Non era il lavoro, che è sempre stato con lui, ma la mia personale identità che stavo cercando. E poi non provavo determinate cose che lui, giustamente, voleva. MI ha detto: ‘Sonia io ho diritto ad avere accanto una donna che mi desideri’. Nonostante fossero passati 25 anni. E io, onestamente, gli ho detto quel che provavo”.

Si sono detti addio un anno e mezzo fa

La Latella torna sul ‘tradimento’ di cui la Bruganelli ha parlato a Belve. Sonia dice: “Noi siamo sempre stati molto uniti perché abbiamo sempre parlato tanto. Paolo è la persona che mi ha insegnato la libertà, l’ho imparata da lui ed è sempre stata una persona che io ho lasciato libera e lui ha fatto altrettanto. Il famoso tradimento è stato figlio di un nostro periodo di crisi ed è stato dichiarato. Abbiamo avuto una bambina dopo…”

Sonia, infine, parla pure di Angelo Madonia: “Io ho una storia con una persona che è un uomo più piccolo di me. E’ paradossale, io sono stata tanti anni con un uomo 13 anni più grande di me che è un Peter Pan, e ha una testa più giovane della mia. Ora sto con un ragazzo che ne ha 41 e che in realtà di testa è molto più grande di me”.