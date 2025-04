''Siamo state due cogl...'': Mara Venier fa una sorpresa in diretta a Simona Ventura e parla del loro litigio durato 8 anni

La conduttrice festeggia i 60 anni a La Volta Buona, la ‘zia’ la chiama felice

La 74enne ringrazia sia lei che Giovanni Terzi per la loro vicinanza in un periodo non facile

Non ha dubbi e lo dice come al solito senza peli sulla lingua. “Siamo state due cogl*one!”, esclama Mara Venier. La 74enne fa una sorpresa in diretta a Simona Ventura che festeggia in collegamento con La Volta Buona 60 anni. Li ha compiuti ieri, 1 aprile. Accanto a lei c’è l’adorato marito Giovanni Terzi: con loro c’è pure il cagnolino, un Bassotto Arlecchino, Tony, arrivato da poco in famiglia.

Caterina Balivo mostra in un servizio il primo incontro tv tra le due, dopo anni di silenzio, a Domenica In. “Non ci siamo parlate per 7 o 8 anni, ma non ricordiamo più perché ci siamo allontanate”, avevano sottolineato entrambe, riprendendo i contatti e le fila di un’amicizia importante.

Mara telefona e fa gli auguri. Svela di aver chiamato Simona già alle 7 del mattino per darle il suo buon compleanno. Poi aggiunge: “Ho visto il filmato… Posso dire che siamo state due cog**one a non frequentarci per tutti quegli anni!”. Poi aggiunge: “E voglio ringraziare Giovanni e lui sa il perché”. Terzi ribatte: “Sapevo che faceva bene a lei e faceva bene a te”. E’ quindi stato il giornalista l’artefice della loro pace.

La Venier, alle prese con i problemi di salute suoi, a causa degli occhi, e del marito 83enne Nicola Carraro, ancora debilitato sulla sedia a rotelle a causa di un’ernia e appena venuto fuori da gravi problemi respiratori, sottolinea anche: “Volevo ringraziare Simona che in questo periodo, e non è un periodo facile, è la persona che mi sta più vicino. Simona e Giovanni: vi voglio bene, grazie Simona!”. La Ventura è raggiante, tutti applaudono. Le due si sono davvero ritrovate.