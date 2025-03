La 46enne trionfò a soli 25 anni al reality show nel 2004, sbaragliando la concorrenza

Il programma la lanciò nel mondo della tv: rimane grata e coi piedi per terra

Serena Garitta trionfò nel 2004, sbaragliando gli altri inquilini. A Leggo oggi, a distanza di tanto tempo, l’ex vincitrice del Grande Fratello ammette di non saper gestire i soldi. “Ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti”, svela.

''Ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti'': l'ex vincitrice del Grande Fratello Serena Garitta ammette di non saper gestire soldi

Quando le si domanda del suo GF, la 46enne dice: “Io sono arrivata lì come fossi Alice nel paese delle meraviglie, avevo 25 anni ma ero una ragazzina in una fase post adolescenziale. Le ragazze di 25 anni che partecipano oggi sono molto più mature di quanto lo fossi io. La televisione mi sembrava una roba lontanissima, pensavo che la facesse solo chi abitava a Roma. La sognavo e mi sono giocata il tutto per tutto perché, pensavo: 'ma quando mi ricapita?'”.

“Una volta era anche l'unico modo per riuscirci mentre oggi, come detto, ci sono i social che ti possono proiettare in una dimensione di lavoro diversa - aggiunge Serena - Io prima del provino per il Grande Fratello avevo anche fatto quello per Amici, come ballerina. Ci sono arrivata a 25 anni e mi sono detto, ora o mai più. Contestualmente al Grande Fratello feci il concorso per entrare in banca, solo che in banca non mi hanno preso”.

La Garitta poi confida: “In quel momento forse avrei scelto il posto fisso. Ora sono contenta di quello che sto facendo. A volte ho pensato che forse sarebbe stato meglio avere una vita più più lineare e solida. Però a me è andata bene. Sono venti anni che vivo di televisione e non sono mai stata senza lavoro. Magari non ho fatto l'exploit, non sono arrivata a presentare Domenica In, però la tv è diventata il mio lavoro”.

Serena è grata al programma: “C'erano le discoteche che chiamavano per fare le serate, anche se per quello piacevano di più gli uomini. Io ho fatto tante feste di piazza, tante sagre molto divertenti. Il successo è durato diversi anni. Per molti anni mi hanno riconosciuta come Serena del Grande Fratello. Se ho vissuto quello che ho vissuto è solo grazie al Grande Fratello”. Se facessero un’edizione coi vecchi concorrenti, però, non sa se tornerebbe…

Madre di un bimbo di nove anni, Renzo, nato dalla relazione con l'ex compagno Nicolò Ancona, ha una frequentazione assidua, ma fatica a 'sentirsi' fidanzata. Sul premio portato a casa dopo il GF confessa: “Sicuramente non potrei dare consigli su come gestire il premio. Io ho vinto 220mila euro e li ho buttati tutti. Ho comprato una casa a Roma con quei soldi e poi l'ho rivenduta. A 25 anni ti cadono così da cielo e non avevo la capacità di gestirli. A dire il vero, non ce l'ho neanche ora. Mi piace vivere bene, non penso a metterli da parte. I parenti dicono: ‘metti da parte, che non lo sai cosa può succedere’. Ma io non lo faccio mai. E alla fine penso di fare bene così”.