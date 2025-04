Cecilia Rodriguez nell'attesa che la cicogna spicchi il volo si dedica allo shopping di lusso con mamma Veronica a Milano: foto

A dicembre la 35enne si era recata in una clinica per fare la fecondazione in vitro

Le voci di gravidanza a marzo sono diventate insistenti, ma il marito Ignazio Moser ha smentito

Cammina spedita insieme a mamma Veronica Cozzani nel centro di Milano. Cecilia Rodriguez, in attesa che la cicogna spicchi finalmente il volo, si dedica allo shopping di lusso nel quadrilatero della moda con l’adorato genitore. La 35enne è serena. Look casual e occhialoni scuri, passeggia insieme alla 62enne. Le due hanno fatto acquisti nella boutique Chanel: le buste in mano che hanno poco dopo lo dimostrano.

Le voci di gravidanza sono diventati insistenti a marzo, a causa anche di forme sospette in alcune occasioni, come ad esempio alla sfilata Laura Biagotti durante la Fashion Week. Lei non ha mai replicato. A dicembre nelle sue IG Stories aveva condiviso un’immagine chiara in cui indossava uno strano braccialetto medico al polso, segno della sua presenza in una clinica per la fertilità per sottoporsi alla fecondazione in vitro. Chechu ci era andata col marito.

Le due con le bag in mano di Chanel dopo aver fatto acquisti

Forse è stato proprio questo a scatenare le voci incontrollate della cicogna già in volo. Ignazio Moser, però, a La Gazzetta dello Sport, ha smentito la gestazione. “La mia paternità dovrà ancora aspettare. E’ cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”, aveva detto il 32enne lo scorso 20 marzo. Ci stanno provando, in attesa che il pancione arrivi.