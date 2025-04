Claudia Galanti festeggia i 14 anni del figlio Liam Elijah e ci sono anche i suoi due bellissimi fratelli gemelli: guarda

Al ristorante posa con Eduardo e Francisco, 33 anni, c’è pure la secondogenita Tal Harlow, 12 anni

E’ un 3 aprile che desidera ricordare a lungo. Claudia Galanti, super fashion ed elegantissima, festeggia i 14 anni del figlio Liam Elijah. Per il compleanno del primogenito ci sono anche gli zii del ragazzino, i due bellissimi fratelli gemelli della paraguaiana. Al ristorante la 43enne posa con Eduardo e Francisco, 33 anni. C’è pure la secondogenita della showgirl, Tal Harlow, 12 anni.

Claudia gioisce insieme ai due pargoli avuti dall’ex Arnaud Mimran. I due erano diventati genitori anche di Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014 e deceduta il 3 dicembre 2014 poco prima dell’alba a causa di un malore. Il vuoto lasciato dalla scomparsa della piccola non si è mai colmato, ma la Galanti è andata avanti per la sua famiglia.

I fratelli le stanno da sempre accanto. A soli 17 anni si è presa cura di loro, quando la mamma è prematuramente scomparsa, Eduardo e Francisco l’hanno sempre seguita. Quando si è trasferita a Parigi, sono andati nella capitale di Francia per non lasciarla sola. Ora è probabile siano a Milano, dove la Galanti è tornata a vivere.

Per la cena Claudia sceglie DAV Milano by Da Vittorio, locale, al primo piano della torre Allianz di City Life. Seduti al tavolo ci sono pure altri amici intimi. Ognuno di loro celebra l’importante compleanno di Liam, che entra ufficialmente nell’adolescenza.

Mamma sempre presente, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sul social dedica parole dolci al figlio. Scrive: “Cresci, ridi, piangi, sbaglia, impara, cadi, ma rialzati… Ricordati che la mia mano terrà per sempre la tua, perché te sei la parte migliore di me. Sii fiero di te stesso, ma con umiltà. Si può realizzare qualsiasi cosa si abbia in mente senza mettere in dubbio le tue capacità, perché sei unico e meraviglioso ed starò sempre accanto a te per realizzare ogni tuo desiderio e sogni. Sii altruista, lascia che qualcun altro abbia il posto migliore a tavola, li parcheggio più comodo o l’ ultima fetta di torta. Cerca modi semplici per aiutare gli altri”.

E ancora: “Mantieni le promesse. Fai quello che prometti, perché è una cosa rara nel mondo di oggi. C’è un intero mondo da esplorare oltre la scuola, oltre l’orizzonte. Qualunque cosa la vita ti getti addosso, abbracciala. Cambiamenti, ostacoli, realizzazioni, difficoltà, avventure, successi e fallimenti sono tutte grandi opportunità per crescere. Goditi il momento. Ama intensamente la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi affetti perché siamo tutti pazzi d’amore per te!!! Buon compleanno amore mio ti auguro il meglio che la vita ti possa dare!”.