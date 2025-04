L'attrice Greta Scarano mostra il pancione sul red carpet insieme al marito Sydney Sibilia, foto

I due sono legati dal 2019: il matrimonio è arrivato nel 2021

Sorride soddisfatta mentre posa orgogliosa insieme all’uomo che ama davanti ai fotografi. Greta Scarano a Roma alla première del suo primo film da regista, “La vita da grandi”, è raggiante. In abito total black mostra anche il pancione. E’ incinta, lei e il marito Sydney Sibilia sono in attesa del loro primo figlio.

Finora le rotondità ‘sospette’ avevano solo fatto pensare a una cicogna in volo: il tappeto rosso della pellicola ufficializza la gravidanza della 38enne, legata al 43enne dal 2018. Il matrimonio è arrivato tre anni dopo, nel 2021.

Greta è molto gelosa della sua privacy. Non aveva proferito parola sulla gestazione. Anche le nozze sono arrivate in sordina. A Vanity Fair aveva confessato: “Abbiamo fatto una festicciola con i nostri cari, ma non volevo renderlo pubblico perché penso che non interessi a nessuno. E poi l’idea di organizzare un matrimonio con tutti i crismi… manco sotto tortura! Non fa per me. Se c’è una cosa che mi angoscia è quando le mie amiche mi parlano della cerimonia e della festa che sarà l’anno dopo. Aiuto”. Non ha indossato neanche l’abito da sposa, ma un look casual.