La 23enne, arrivata al Serale di Amici, sogna un futuro da cantautrice a Sanremo

Angelica spiega pure il significato del particolarissimo nome d’arte scelto

Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, non vuole l’aiuto dei genitori nella carriera da cantante. La 23enne, arrivata al Serale di Amici, lo dice chiaramente a Oggi. “Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata”, sottolinea.

''Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata'': la figlia di Cristina Parodi non vuole l'aiuto dei genitori nella carriera da cantante (in foto la 23enne coi genitori, la sorella Benedetta e il fratello Alessandro)

“Con i miei genitori siamo d’accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio - spiega la giovane artista - Non voglio che mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata”.

La terzogenita della giornalista 60enne e del politico 65enne (i due sono genitori anche di Benedetta, nata nel 1996, e Alessandro, 1997), laureata al CPM Music Institute di Milano, spiega poi al settimanale il suo particolare nome d’arte: “Il faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno.Quando ero piccola, andavo sotto un faro a suonare con la mia chitarrina, era un posto del cuore”.

La 23enne, arrivata al Serale di Amici, sogna un futuro da cantautrice a Sanremo. Angelica spiega pure il significato del particolarissimo nome d’arte scelto

Se fa musica, il merito è pure dello zio 61enne Roberto: “Lui suona da sempre. A casa, dopo cena, ci mettiamo tutti insieme a cantare. Mi è sempre piaciuta la magia che si crea in quei momenti”. Lei sogna in grande: “In Italia le cantautrici come me sono poche. Per me sarebbe un sogno andare a Sanremo”.