''Le persone che gli stanno intorno non mi fanno sentire benvenuta, pesante'': la figlia di Sgarbi sul genitore in ospedale

Evelina torna a La Volta Buona. In tv, su Rai1, nel programma di Caterina Balivo, la figlia di Vittorio Sgarbi parla ancora del genitore ricoverato in ospedale, al Gemelli di Roma, a causa della depressione e il forte deperimento. “Le persone che gli stanno intorno non mi fanno sentire benvenuta, pesante”, confessa la 25enne.

“Dalla settimana scorsa non sono più andata, perché è una situazione molto pesante, oltre per come sta lui, anche per tutto l'insieme che c'è intorno. Non viene detto espressamente 'non sei benvenuta', ma di fatto è così. Mi fanno sentire così”, racconta la ragazza.

Nata a Torino da una relazione fugace che il famoso critico d’arte ha avuto con Barbara Arì, la ragazza aggiunge: “E’ tutto l'insieme delle persone che gli stanno intorno che mi fanno sentire così. Se io andassi lì di forza, magari con qualcuno, nessuno mi direbbe di andare via, però il clima che si crea intorno è questo".

La Balivo le domanda: "Forse non hanno gradito che hai parlato di tuo papà qui in trasmissione?”. Evelina replica: "Sì, forse. Anche. Ma non vedo cosa ci sia di incredibile. Uno, è mio padre e due: lui ha sempre parlato di tutto ed è una notizia pubblica".

L’ultimogenita di Vittorio, anche padre di Alba, nata nel 1998 a Tirana dalla storia d'amore con la cantante lirica Kozeta, con cui vive in Albania, e Carlo nato nel 1988 dalla relazione tra Vittorio e la defunta Patrizia Brenner, che attualmente vive a Bruxelles, rimane determinata. Ribadisce che andrà “comunque”. Ma precisa: “Ammetto è una condizione che non mi fa andare serenamente, non potrei essere serena a prescindere per come sta... Ho persone che mi danno notizie. Io penso che quando arriverà il momento in cui verrà dimesso il problema si ripresenterà. Perché arrivare a casa vuol dire tornare alla condizione di prima, perché adesso è alimentato con il sondino".