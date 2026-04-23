La conduttrice e imprenditrice 53enne e l’imprenditore 40enne si ritrovano e fanno sul serio

Si sono conosciuti lo scorso gennaio proprio nella terra verdeoro, durante la vacanza di lei con le amiche

Alessia Marcuzzi non fa più mistero delle sue questioni di cuore. La conduttrice e imprenditrice vola di nuovo in Brasile ed esce allo scoperto con nuovo fidanzato Tiago Schietti. Arriva la prima foto social dei due, la 53enne reposta un’immagine condivisa dall’imprenditore 40enne, che ha il profilo Instagram privato.

Alessia Marcuzzi vola di nuovo in Brasile ed esce allo scoperto col nuovo fidanzato Tiago Schietti: la prima foto social

Nello scatto i due si guardano appassionati: la posa non lascia spazio ad alcun dubbio. Alessia e Tiago si sono conosciuti lo scorso gennaio durante la vacanza de La Pinella con le amiche nella terra verdeoro. In quel momento è scoccata la scintilla. Il settimanale Diva e Donna a metà marzo scorso aveva messo la coppia in copertina, svelando il nuovo amore della Marcuzzi, arrivato 4 anni dopo la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi. Li aveva sorpresi per le vie di Venezia intimi.

La conduttrice e imprenditrice 53enne e l’imprenditore 40enne si ritrovano e fanno sul serio. Si stanno godendo giorni appassionati sull'isola di Fernando de Noronha

Tiago ha origini italiane. In Brasile è conosciuto per aver sposato l’ereditiera ed ex campionessa di equitazione Kika Laffranchi. La coppia avrebbe anche avuto un figlio di nome Giuseppe. Poi è arrivato l’addio. Oggi lavora come Direttore Esecutivo presso la nota società di investimenti Supernova Capital Gestão de Recursos, specializzata nel mercato immobiliare e nel credito aziendale strutturato.

Insieme visitano una delle più belle spiagge del pianeta, Baia do Sancho

Alessia e Schietti si stanno godendo giorni appassionati sull'isola di Fernando de Noronha. Insieme visitano una delle più belle spiagge del pianeta, incorniciata tra imponenti scogliere, Baia do Sancho.