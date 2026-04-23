Chiara Ferragni col look ‘super hot’ a Londra per la prima europea de ''Il Diavolo veste Prada 2'', guarda 

- La fashion blogger e imprenditrice 38 enne per sfilare sul red carpet sceglie il ‘revenge dress’
- L’abito nero che le lascia il fianco completamente nudo lascia tutti a bocca aperta
Non è mai scontata con i suoi outfit. L’occasione ghiotta la fa osare ancora di più. Chiara Ferragni lascia tutti a bocca aperta col look‘super hot’ a Londra per la prima europea de Il Diavolo veste Prada 2. La fashion blogger e imprenditrice 38enne per sfilare sul red carpet sceglie un piccantissimo ‘revenge dress’: l’abito nero che le lascia il fianco completamente nudo è davvero sexy.
L’evento, patinatissimo, va in scena a Leicester Square. Insieme alle iconiche protagoniste della pellicola, Anne Hathaway e Meryl Streep, ci sono tantissime star internazionali, tra le quali Donatella Versace, Nicky Hilton e l’italianissima Ferragni.
Chiara stavolta non indossa un capo griffato da importanti marchi mondiali, decide, invece per il vestito della collezione Fall/Winter 2024-25 dello stilista emergente Francesco Murano. La gonna è lunga e le accarezza il fisico snello, ma è il bustier a catturare l’attenzione. Da un lato, drappeggiato, ha un’ampia manica a pipistrello, dall’altro è completamente aperto, ha un cut-out che lascia fianco e parte del seno scoperti.
L’ex moglie di Fedez ai piedi indossa sandali col tacco a spillo, porta gioielli in diamanti, tira su i capelli, con l’effetto spettinato, e per il make-up punta sugli occhi. Sui social i suoi fan vanno in visibilio per la mise: “The Queen is back”, la regina è tornata.