Chiara Ferragni col look ‘super hot’ a Londra per la prima europea de ''Il Diavolo veste Prada 2'', guarda 

La fashion blogger e imprenditrice 38 enne per sfilare sul red carpet sceglie il ‘revenge dress’

L’abito nero che le lascia il fianco completamente nudo lascia tutti a bocca aperta

Non è mai scontata con i suoi outfit. L’occasione ghiotta la fa osare ancora di più. Chiara Ferragni lascia tutti a bocca aperta col look‘super hot’ a Londra per la prima europea de Il Diavolo veste Prada 2. La fashion blogger e imprenditrice 38enne per sfilare sul red carpet sceglie un piccantissimo ‘revenge dress’: l’abito nero che le lascia il fianco completamente nudo è davvero sexy.

Chiara Ferragni col look‘super hot’ a Londra per la prima europea de ''Il Diavolo veste Prada 2''

L’evento, patinatissimo, va in scena a Leicester Square. Insieme alle iconiche protagoniste della pellicola, Anne Hathaway e Meryl Streep, ci sono tantissime star internazionali, tra le quali Donatella Versace, Nicky Hilton e l’italianissima Ferragni.

La fashion blogger e imprenditrice 38 enne per sfilare sul red carpet sceglie il ‘revenge dress’

Chiara stavolta non indossa un capo griffato da importanti marchi mondiali, decide, invece per il vestito della collezione Fall/Winter 2024-25 dello stilista emergente Francesco Murano. La gonna è lunga e le accarezza il fisico snello, ma è il bustier a catturare l’attenzione. Da un lato, drappeggiato, ha un’ampia manica a pipistrello, dall’altro è completamente aperto, ha un cut-out che lascia fianco e parte del seno scoperti.

L’abito nero che le lascia il fianco completamente nudo lascia tutti a bocca aperta. All'evento anche Donatella Versace

L’ex moglie di Fedez ai piedi indossa sandali col tacco a spillo, porta gioielli in diamanti, tira su i capelli, con l’effetto spettinato, e per il make-up punta sugli occhi. Sui social i suoi fan vanno in visibilio per la mise: “The Queen is back”, la regina è tornata.