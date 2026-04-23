L’opinionista in versione ‘cartomante’ lancia la provocazione, la conduttrice non si fa trovare impreparata

La 51enne nel 2027 sposerà Lorenzo Biagiarelli, la 44enne, appena otterrà il divorzio, Bastian Muller

Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli al GF Vip danno vita a un botta e risposta sulle loro nozze, da mesi sulla bocca di tutti. La 51enne nel 2027 sposerà Lorenzo Biagiarelli, la 44enne, appena otterrà il divorzio da Francesco Totti, andrà all’altare con Bastian Muller, che le ha già fatto la proposta. L’opinionista, in versione ‘cartomante’, mostra i tarocchi ai concorrenti. Deve associare le carte scelte a qualcuno di loro. Così lancia la provocazione, coinvolgendo la conduttrice del reality show. La romana non si fa trovare impreparata…

''Sei recidiva come me!'': Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli al GF Vip danno vita a un botta e risposta sulle loro nozze

Selvaggia mostra alle telecamere il tarocco e dice: “Questa è più importante, il Recidivo, la persona che sbaglia una seconda volta e sei proprio tu, che ti sposi per la seconda volta" . La Blasi ride di gusto. Pronta, come sempre, replica: "Pure te, anche tu, non ci provare, sei recidiva come me, fai la furba e ti risposi”. Il pubblico ride e applaude. Anche gli inquilini della Casa, che ascoltano, sono contenti.

L’opinionista in versione ‘cartomante’ lancia la provocazione, la conduttrice non si fa trovare impreparata

La 51enne nel 2027 sposerà Lorenzo Biagiarelli, la 44enne, appena otterrà il divorzio, Bastian Muller

Il botta e risposta, finita la puntata in diretta tv, porta i gieffini vip a commentare la notizia. Renato Biancardi precisa che la notizia è vera. Lucia Ilardo sicura sottolinea: "Certo che si sposano. Io ho visto tutto sui social. Lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Le ha regalato un bell’anello, un brillocco. Chi è lui? Un bel tedesco". Il ragazzo così commette una vera gaffe: "Vero, lui se non sbaglio è il suo personal trainer. Mi pare di sì, è il personal trainer di cui si parlava". La regia stacca subito: Bastian non è un personal trainer. E’ classificato come “imprenditore”, anche se il lavoro del 39enne è sempre rimasto avvolto dal mistero.