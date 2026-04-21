La cantante 31enne non si contiene e a Francesca Fagnani confessa: “Sono maritosessuale”

“Ero a Miami, vedevo ’sti maschioni con la tartaruga. E io dico: con questi… ma manco se mi pagassero”

Elettra Lamborghini alla fine, dopo la mancata firma della liberatoria nel 2022, a Belve va e si accomoda sullo sgabello del noto programma di Rai2, pronta a rispondere alle domande di Francesca Fagnani. In tv svela il suo peggior difetto e fa rimanere a bocca aperta la giornalista e non solo: “La mia passera mi fa penare”.

''La mia passera mi fa penare'': Elettra Lamborghini a Belve svela il suo peggior difetto

La cantante si lascia andare a confessioni intime. Fagnani le fa notare: “Anni fa ha detto di essere bisessuale, una fase passata?”. “Se non ci fosse mio marito (Afrojack, ndr.) non lo so quanto sarei interessata”, replica candidamente Elettra. Poi aggiunge: "Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo ’sti maschioni con la tartaruga. E io dico: con questi… ma manco se mi pagassero…”. “Cioè non provava interesse nei loro confronti?”, indaga la conduttrice. “Mai stata più secca di così. Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose”, replica lei.

Sul peggior difetto la Lamborghini dà il meglio di sé: “Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti”. “Tutti chi?”, le chiede ridendo Francesca. “Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!”.

La cantante 31enne non si contiene e a Francesca Fagnani confessa: “Sono maritosessuale”

Fagnani, come a molti altri suoi ospiti, la esorta a elencare le parole racchiuse nell’acronimo LGBTQ+. “Ogni anno c'è sempre qualcosa di innovativo. Di solito era lesbica, trans, gay e... ma ne manca uno…”, dice Elettra. La giornalista cerca di aiutarla: “Bisessuale e poi manca la lettera Q”. “Queer fino a tre anni fa non c'era. E io andavo ai gay pride ed era LGBTQ+ più… LGPQ… BQ…”, controbatte l’artista, tra le risate del pubblico.