La cantante non è soddisfatta del risultato finale: “Non avrei dovuto accettare”

Nel 2022, dopo essere andata, non aveva dato l’ok per la messa in onda ed era saltato tutto

Elettra Lamborghini è pentita per l’intervista rilasciata a Belve, il programma su Rai2 di Francesca Fagnani. “Adesso capisco perché non firmai la liberatoria”, sottolinea nelle sue Storie mentre si riguarda in tv. Nel 2022, dopo essere andata, non aveva dato l’ok per la messa in onda ed era saltato tutto. Pensa che anche stavolta avrebbe fatto bene a ripetersi. Meglio, non avrebbe dovuto accettare. La 31enne fa il ‘mea culpa’.

''Adesso capisco perché non firmai la liberatoria'': Elettra Lamborghini pentita per l’intervista a Belve fa il ‘mea culpa’

“Personalmente? No, non mi è piaciuta l’intervista…ma faccio mea culpa…”, sottolinea la cantante ed ereditiera. Spiega le sue ragioni: “Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout”.

La cantante non è soddisfatta del risultato finale: “Non avrei dovuto accettare”

Il burnout è una sindrome da stress cronico lavoro-correlato, riconosciuta dall'OMS, caratterizzata da esaurimento fisico/mentale, cinismo e ridotta efficienza. Significa letteralmente "bruciato" o "esaurito", indicando un crollo delle energie. il termine include esaurimento professionale, crollo psicofisico, sovraccarico lavorativo, demoralizzazione e sindrome da stress da lavoro.

Nel 2022, dopo essere andata, non aveva dato l’ok per la messa in onda ed era saltato tutto

Elettra conclude: “Un aggettivo? Too much, ma lo sapevo e non c’ho dormito per giorni. Direi, lezione imparata: non accettare interviste quando sono sull’orlo di un esaurimento”.