La ballerina legata alla cantante domenica 19 aprile festeggia il compleanno con la romana e alcuni amici

Spegne le candeline della sua torta panna e fragole, l’ex di Amici è seduta al suo fianco

E’ lei stessa a repostare le Storie di alcuni invitati nelle sue. Francesca Nuredini compie 24 anni, Elodie la celebra. E’ seduta al suo fianco nella lunga tavolata che accoglie gli amici della ballerina di origini albanesi. Tutti le cantano la classica “tanti auguri a te”: la ragazza domenica 19 aprile spegne sorridente le candeline.

Elodie celebra Franceska Nuredini che compie 24 anni: prima reunion con l’ex Marracash al Marra Block Party

Sono giorni intensi in cui la 35enne e la danzatrice rimangono al centro dei riflettori. I fan dell’ex volto di Amici gioiscono per la ritrovata serenità della cantante e impazziscono di gioia quando la vedono tornare a cantare con l’ex Marracash. E’ la prima reunion dei due dopo l’addio: sono stati una coppia dal 2019 al 2021.

La ballerina legata alla cantante domenica 19 aprile festeggia il compleanno con la romana e alcuni amici. Spegne le candeline della sua torta panna e fragole, l’ex di Amici è seduta al suo fianco

Al Marra Block Party a Milano la Di Patrizi e il rapper 46enne si esibiscono in Niente Canzoni d’Amore, pezzo che lui ha pubblicato nel 2016. La canzone inizialmente era un featuring con Federica Abbate, nel 2020, però, Elodie ha inciso una propria versione del singolo, inserendola nel suo terzo disco. La reunion artistica entusiasma tutti. Al termine dell’esibizione i due si abbracciano. “Voglio che facciate un urlo per Elodie, che sotto, sotto è una bandita come noi. Grazie, ti voglio bene”, dice lui.

La Di Patrizi torna a cantare col rapper 46enne a Milano: i due sono stati insieme dal 2019 al 2021

La musica unisce Elodie a Marracash, il cuore, però, è tutto per Franceska. E’ il primo compleanno che la Nuredini passa con l'artista che fa seguito nel suo tour. E’ un momento importante e speciale per entrambe.