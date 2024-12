I tre si tengono teneramente per mano in strada: la figlia di Fabrizio Frizzi è affezionata a lui

La 41enne è stata fotografata insieme a lui la prima volta a febbraio scorso

Carlotta Mantovan e il fidanzato francese, di cui finora non ha mai fatto parola pubblicamente, sono sempre più innamorati. Diva e Donna sulla cover del settimanale pubblica una nuova paparazzata della 41enne insieme a lui e alla piccola Stella. I tre si tengono teneramente per mano e camminano sorridenti e sereni: sono una famiglia.

Carlotta Mantovan e il fidanzato francese sempre più innamorati: nuova paparazzata insieme a Stella, sono una famiglia

La vedova di Fabrizio Frizzi è stata paparazzata col nuovo compagno per la prima volta a febbraio scorso, era stato proprio Diva a svelare la relazione, poi erano arrivate altre foto su Chi a marzo e a giugno, a certificare il legame.

La giornalista e conduttrice, dopo la scomparsa del marito, il 26 marzo 2018, ha scelto di andare a vivere in un piccolo paesino della Francia. Stando ai rumor proprio Oltralpe avrebbe conosciuto l’attuale compagno. Nei mesi scorsi sembrava anche che fosse in procinto di traslocare nuovamente a Roma. Il motivo? “Per permettere alla figlia di iniziare il secondo ciclo scolastico in Italia”. La piccola, 11 anni, pare molto affezionata a questo ‘Mister X’ di cui nessuno svela il nome.

Nei giorni scorsi il fratello maggiore di Frizzi, Fabio, parlando della nipotina, orfana del padre, morto a causa di un’emorragia cerebrale, dovuta al tumore al cervello che stava cercando di combattere, a soli 60 anni, ha detto: “Perdere un genitore meraviglioso come Fabri, un bel papone così, è stata una strozzatura importante nella sua vita. Stellina lo adora, anche adesso che non c’è più ha una venerazione per lui, Fabrizio è la sua leggenda”. La bambina vive con nel cuore salda l’immagine dell’amatissimo genitore, ma ha accolto nella sua vita anche il nuovo amore della madre. La donna, tra mille difficoltà causate dal dolore della perdita, ha cercato di andare avanti, ritrovando la serenità.