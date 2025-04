Aurora Ramazzotti e il futuro marito Goffredo in costume alla festa di compleanno dell'amica: ecco da cosa si sono travestiti, foto

La 28enne e Cerza, 29 anni, si scatenano al cartoon party di Jonella e Ludovica Ligresti

A Milano la festa è a tema ‘C’era una volta’: la figlia di Michelle Hunziker è sensualissima

Una pazza serata in cui scatenarsi: loro lo fanno e si divertono un mondo. Aurora Ramazzotti e il futuro marito Goffredo rispettano il tema e vanno in costume alla festa di compleanno dell’amica. Al cartoon party di Jonella e della figlia Ludovica Ligresti la 28enne e Cerza, 29 anni, si travestono lei da Wonder Woman e lui da Pete Mitchell, il pilota di caccia che interpretava Tom Cruise nel mitico film del 1986 Top Gun.

Aury è sensualissima. Balla e canta insieme a Ludovica, che per l’occasione sceglie di essere Jessie, protagonista femminile del franchise d’animazione Toy Story. Il suo costume, però, è molto più ‘osé’. Jonella, 58 anni, invece è una sexy Jessica Rabbit.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti conosce da tempo Ludovica, le due sono molto legate. La 33enne è brand advisor del marchio di moda femminile Sandro Ferrone. E’ anche docente alla Ferrari Fashion School di Milano.

Aury e una delle due festeggiate sono scatenate

La festa va avanti fino a notte fonda, per una sera Cesare, il figlio di due anni di Aurora e Goffredo, sta a casa e la coppia si prende una pausa per svagarsi. L’ingegnere presto andrà a nozze con la sua eroina. Data e luogo del matrimonio al momento rimangono top secret. Intanto lui elogia la compagna e, davanti alla telecamera dello smartphone, dice: “Ma avete visto quant’è bella Wonder Woman…?”.