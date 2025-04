''Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita'': lo chef tv Alessandro Borghese torna a parlare del figlio 19enne che non ha mai conosciuto

Il ragazzo porta il suo cognome, lui lo mantiene, ma ha scoperto il suo volto solo attraverso Internet

Ha sposato Wilma Oliveiro dopo 6 mesi: hanno due figlie, Arizona, 2012, e Alexandra, 2016

Alessandro Borghese, popolarissimo chef tv 48enne, figlio di Barbara Bouchet e Luigi Borghese, torna a parlare del figlio 19enne che finora non ha mai conosciuto. A Il Giorno rivela: “Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita”.

Il conduttore di 4 Ristoranti ha avuto il ragazzo nel 2006. In passato sul misterioso figlio aveva confessato: “Una situazione molto delicata: appena mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale. Insomma, ho fatto tutto quello che bisognava fare. Certo, mi piacerebbe vederlo ma non ne ho mai avuto l’opportunità, non me lo permettono. Ormai è grande”.

Borghese adesso aggiunge: “Non è un segreto. Ha 19 anni. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo, l’ho visto su Internet”. Il ragazzo vive all’estero. Non fa il suo nome.

Alessandro è sposato dal 2009 con Wilma Oliveiro. Vive a Milano. Al quotidiano racconta: “Qui ho trovato l’amore, ho sposato Wilma, abbiamo messo su famiglia e ho scelto di stabilirmi in città. Sono romanissimo sotto tanti punti di vista, ma ho un’attitudine milanese. Milano è l’unico luogo in cui sono preciso, puntuale".

Poi rivela il primo incontro con la moglie: "Ero a Milano per un’intervista. E chi mi doveva intervistare si chiamava Wilma. Un nome che mi ha incuriosito, mi suonava molto antico. Quando l’ho vista, devo dire che Wilma non era per niente antica. Lei ha lavorato anche in tv: ha partecipato al ‘Tg rosa’, a ‘Ok, il prezzo è giusto’. Io non sono mai stato fidanzato ufficialmente, avevo storielle. Dopo 6 mesi l’ho sposata".

“Abbiamo due figlie stupende - prosegue il cuoco - Arizona, nata nel 2012 e Alexandra nel 2016. Sono gelosissimo di loro due”. Non gli vieta però di fare vita sociale: “Nooo, mi do i pizzicotti per stare zitto e le lascio fare”.