Clamoroso! Megan Fox rompe con Machine Gun Kelly al sesto mese di gravidanza

La 38enne e il 34enne avrebbero litigato durante il weekend del Ringraziamento

Lei è circa al sesto mese di gravidanza: ora si concentrerà sul bambino

La cicogna era stata fortemente voluta da entrambi dopo un doloroso aborto spontaneo

Megan Fox e Machine Gun Kelly avrebbero deciso di chiudere la loro relazione, caratterizzata da molti alti e bassi, appena qualche settimana dopo aver annunciato di essere in attesa del loro primo figlio insieme.

I due erano una coppia da oltre quattro anni. Il sito TMZ è stato il primo a dare la notizia, ma i portavoce di entrambi non hanno ancora commentato pubblicamente.

Fox, 38 anni, aveva annunciato la gravidanza su Instagram solo l'11 novembre scorso, pubblicando una foto in cui mostra il suo pancione, taggando Kelly.

Per lei è il quarto figlio, per Kelly il secondo. Fox ha infatti già Noah, 12 anni, Bodhi, 10, e Journey, 8, con l'ex marito Brian Austin Green (star della serie cult ‘Beverly Hills 90210’) mentre Kelly è padre di Casie, una ragazza di 15 anni avuta da una relazione precedente.

I due si sono conosciuti nel marzo 2020 durante le riprese del film thriller “Midnight in the Switchgrass”. A maggio dello stesso anno avevano ufficializzato la loro storia d'amore dopo che Fox è apparsa nel video musicale di Kelly per la canzone “Bloody Valentine”. Nel gennaio 2022, lei aveva annunciato su Instagram il loro “engagement”.

La loro storia ha però avuto dei momenti molto complicati. Dopo i Grammy Awards del 2023, una fonte aveva rivelato a PEOPLE che avevano litigato e che Fox era “molto arrabbiata” e non voleva parlare più con Kelly.

A maggio 2023 i due erano stati visti di nuovo insieme sul red carpet.

Nonostante questi alti e bassi, la relazione è andata avanti fino a quando Fox, a novembre 2023, ha parlato pubblicamente del dolore per un aborto spontaneo vissuto con Kelly, 34 anni.

Poi la gioia per la nuova gravidanza, annunciata a novembre scorso. Sembra che i due fossero davvero al settimo cielo per la cicogna in arrivo. Adesso, però, la doccia fredda della separazione a pochi mesi dal parto (sarebbe intorno al sesto mese).