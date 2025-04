''Errore più grande della vita, gestito male, è stato terribile'': Alice Campello in tv sulla separazione da Alvaro Morata

La 30enne a ‘Verissimo’ ha ammesso che la rottura col padre dei suoi figli è stata tremenda

La coppia italo-spagnola però è tornata insieme all’inizio dell’anno

Alice Campello ha ammesso che la rottura con Alvaro Morata è stato l’errore più grande fatto nella sua vita, e lo stesso vale per il calciatore spagnolo.

La 30enne e il marito si erano separati lo scorso anno dopo 7 anni di matrimonio, ma sono tornati ufficialmente insieme all’inizio di quest’anno.

“E’ l’errore più grande che abbiamo fatto della nostra vita, ce lo ripetiamo tutti i giorni perché non so come abbiamo fatto ad arrivare a una decisione del genere e soprattutto ad averla gestita così male”, ha detto a ‘Verissimo’ lei nel weekend.

Alice Campello, 30 anni, ha ammesso che la rottura con Morata, oggi ricucita, è stato l'errore più grande della sua vita

“E’ una cosa che abbiamo proprio nel cuore entrambi, però è la vita, si sbaglia e l’importante è che ci ha insegnato tanto a entrambi quest’esperienza, perché abbiamo capito cosa vuol dire stare l’uno senza l’altro, la sofferenza che abbiamo provato”, ha aggiunto.

“E’ stato terribile per entrambi, però adesso è ancora più bello”, ha sottolineato.

Alice e Alvaro hanno sofferto molto durante i mesi lontani

La mamma dei gemelli Alessandro e Leonardo (nati nel 2018), Edoardo (nato nel 2020) e Bella (nata nel 2023), tutti avuti con il compagno 32enne, ha poi lasciato intendere che la rottura è arrivata dopo un periodo per lei molto complesso a livello psicologico.

La coppia all'inizio del 2025 ha annunciato di essere tornata insieme

“E’ facile entrare in depressione o avere dei momenti di fragilità. Io dopo l’ultima gravidanza, dopo l’ultimo parto, sono quasi morta”, ha fatto sapere.

“E’ una cosa che mi ha cambiato e non stavo bene da tanto tempo e magari neanche me ne rendevo conto del tutto, poi dopo questa cosa che mi è successa con lui, ho lavorato tanto su me stessa, su tutte le sofferenze che avevo dentro e adesso riesco secondo me a dare la miglior parte di me e la stessa cosa vale per Alvaro”, ha concluso.