La Rodriguez risponde alle domande di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Ironizza sul cambio della riga nel caschetto, che porta nuovamente di lato: “Dipende da come mi sento”

Belen Rodriguez risponde alle domande di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove. Parla dei suoi cambiamenti recenti e spiega il suo nuovo look a Luciana Littizzetto. “Sono single dopo vent’anni della mia vita”, sottolinea al conduttore che si dichiara stupito dal suo essere sola.

''Sono single dopo vent'anni della mia vita'': Belen da Fazio parla dei suoi cambiamenti recenti e spiega il suo nuovo look a Littizzetto

Prima l’argentina alla comica, che si dice meravigliata per i tanti articoli che la showgirl ha avuto per aver tagliato la lunga chioma, parla della riga del caschetto. In tv la ha nuovamente di lato. “Ma non l’avevi cambiata portandola in mezzo?”, domanda Lucianina. “Sì, ma stasera è di lato. Dipende da come mi sento”.

Quando si accomoda in poltrona, Fazio le sottolinea: “Belen single, non accadeva da tempo”. Belen replica a tono: “Belen senza il fidanzato non esiste. E' un momento di cambiamenti. Però sto molto bene, devo dire. Sono single dopo 20 anni della mia vita: ho cambiato rete, ho cambiato taglio. Che altro devo cambiare? Niente, non ho cambiato niente, ma se cambiassi 'altro', sponda ve lo direi, prima a te, Fazio, in segreto”. E aggiunge, vedendo Fabio un po’ imbarazzato: “Mi piace essere un po' provocatrice. Sono entrata in studio un po' frizzantina”.

Poi sui 40 anni compiuti la Rodriguez divertita racconta: “Inizio a sentirli questi anni. L’altro giorno ero al telefono e stavo prendendo la bottiglia di latte dal frigo… a un certo punto ho messo il telefono in frigo e continuavo a parlare con la bottiglia del latte. Mi sono accorta dello sbaglio quando non mi rispondeva nessuno dall'altro capo del telefono”.

Si parla della lunga carriera iniziata a 18 anni. “Hai cominciato come modella, poi c'è stata l'Isola dei Famosi, e ancora Sanremo. E chi se lo dimentica…”, dice il presentatore, facendo riferimento all’ormai mitico spacco dell’abito della 40enne che mostrava la ‘farfallina’ tatuata. “E chi se la dimentica… - commenta lei sarcastica - io di certo no perché me la vedo tutti i giorni, quindi se anche volessi non potrai dimenticarmela".

Fazio interviene e chiarisce: "Intende il tatuaggio della farfallina. La vede tutti i giorni, certo". Belen però, non contenta, aggiunge allusiva: "Ogni mattina la saluto, la lavo, faccio uno scrub, una mascherina ogni tanto..."."Va bene, andiamo avanti, perché due di seguito non le reggo. Una dopo l'altra non ce la faccio", controbatte Fabio. Poco prima si è esibita la Littizzetto, che spesso lo mette in difficoltà coi doppi sensi. Belen ride e puntualizza: "Ho voglia di stuzzicarti dai, faccio divertire un po'". "Ma Io sono vecchio”, risponde lui, così la Rodriguez si alza e lo bacia affettuosa. In studio ridono tutti.

Belen parla del programma comico che conduce, OnlyFun: “Mi diverto come una matta, mi piace l’humor pesante, quella con la battuta un po’ nascosta, più sottile. Mi fanno ridere Bud Spencer e Terence Hill perché li guardava mio nonno”. Fazio fa una battuta inaspettata, che nasconde una piccola gaffe: “Che ha la mia età, tra l’altro…”. “Veramente è in Cielo!”, dice lei. Il conduttore prova a giustificarsi: “Beh poco ci manca, mi sono impicciato perché tu mi hai paragonato a tuo nonno”. La showgirl gli dà una mano: “Ma Fazio non me lo aspettavo da te! Dovevi mettere in conto che mio nonno poteva mancare”.

Belen fa i complimenti alla Littizzetto, è il suo modello di comicità femminile, lo conferma. Per imitarla si siede sul tavolo e il pubblico applaude. E’ super sexy come al solito.