Belen, ufficialmente single, viene avvistata sempre più spesso con l'ex Antonino Spinalbese: la nuova paparazzata tra risate e sintonia

Il tempo placa l’astio, il rancore e si porta via, probabilmente, l’amarezza. Belen Rodriguez, ufficialmente single, viene avvistata sempre più spesso con l'ex Antonino Spinalbese. La nuova paparazzata tra risate e sintonia dei due finisce sulla copertina di Gente.

E’ stato un legame appassionato il loro, sbocciato nel 2020 e durato solo un anno e mezzo, che ha regalato a lei la figlia femmina che tanto desiderava, Luna Marì, a luglio 4 anni. Il crack è stato doloroso per lui, l’argentina, invece, aveva scelto di tornare ancora una volta con l’ex marito, Stefano De Martino, padre del suo primogenito di 11 anni, Santiago. Poco dopo l’addio c’è stata pure qualche incomprensione, sfociata brevemente con accuse sui social del parrucchiere, subito ‘sedate’. Poi più niente.

Gli ex ora hanno cambiato rotta. Si rivedono e lo fanno, a quanto pare, spesso. Per il bene della loro bimba, certo. Ma gli scatti rubati mostrano una complicità che pareva ormai impossibile. Belen esce a cena con Antonino, tornato a fare l’hair stylist da Aldo Coppola (anche se c’è chi giura che sarà tra i vip nel cast di The Couple, il nuovo reality game che prenderà il via il 7 aprile su Canale 5). Vanno in pizzeria. Con loro c’è Luna Marì e anche Patrizia Griffini, amica inseparabile della showgirl 40enne.

La Rodriguez e Spinalbese ridono di gusto, scherzano, lei gli poggia una mano sulla schiena e poi gli cinge la vita, cercando un 'contatto'. Quando escono dal locale in centro a Milano, i due rimangono anche da soli e si intrattengono in chiacchiere, poi Antonino la riaccompagna a casa. Sarà un nuovo inizio? Chissà… De Martino è alle spalle, storia definitivamente chiusa. Lei ha detto di voler cercare un uomo diverso rispetto a quelli avuti in passato. Ma, nel caso di Belen, mai dire mai.