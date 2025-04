La 50enne lo rivela ad Alessandro Cattelan nel programma Rai "Hot Ones Italia”

Selvaggia Lucarelli non scherza. Ospite del programma Rai di Alessandro Cattelan, “Hot Ones Italia”, annuncia il matrimonio con il compagno 34enne Lorenzo Biagiarelli, con cui sta insieme dal 2016. Sarà celebrato in Puglia. “Dovrebbe essere la primavera dell’anno prossimo”, svela la 50enne.

Selvaggia Lucarelli annuncia il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli in Puglia: ''Dovrebbe essere la primavera dell'anno prossimo''

La blogger, scrittrice e giudice di Ballando con le Stelle racconta: “Dopo qualche giorno che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio. Avevo 41 anni e avevo fame di tempo, pensavo: 'O adesso o mai più!' Ma lui saggiamente mi ha risposto di no! A quel punto ne ho fatto una questione di orgoglio: 'Non glielo chiederò più!'. Ho anche pensato che se non glielo avessi più chiesto sarebbe stato lui a farlo. Ma niente!”.

“Così, dopo nove anni sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita - prosegue la Lucarelli - Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive…”. Ride, il sarcasmo non l’abbandona mai.

Selvaggia aggiunge: “Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa… Potremmo fare una festa incredibile a tema... La pizzica, i taralli, Al Bano, Emma, i Negramaro. Chiudiamo tutto il paese e facciamo una grande festa... Altro che i compleanni di Madonna in Puglia!”. E confida: “Pare abbia detto di sì! Forse in primavera dell’anno prossimo…”.

Sul social, tornando sulla festa, poco dopo La Lucarelli chiarisce: “Ragazzi, sugli ospiti si stava scherzando (i toni erano ironici). Anche perché un paio di loro secondo me verrebbero più volentieri al mio funerale che al mio matrimonio”.