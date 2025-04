Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello dopo 6 mesi e mezzo nella Casa: la reazione e quanti soldi ha vinto

A inizio gennaio aveva abbandonato il reality, dopo i dissidi con Helena Prestes, per poi rientrare con un ripescaggio

Batte proprio la brasiliana, con cui ha fatto pace, e trionfa ribaltando i pronostici

A inizio gennaio, a causa dei forti dissidi con Helena Prestes, e le accuse di molti, aveva abbandonato il reality show per poi rientrare con un televoto molto discusso. Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello dopo 6 mesi e mezzo nella Casa, ribaltando ogni pronostico. Nella lunga serata che decreta il trionfatore, nell’ultimo duello, la 37enne, ex cantante dei Gazosa, se la vede proprio con la brasiliana 34enne, con cui ha fatto pace da tempo. La romana si prende, così, inaspettatamente il montepremi finale di 100mila euro. La metà sarà donata in beneficenza: lei li devolverà ai bambini meno fortunati che hanno bisogno di cure speciali.

Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello dopo 6 mesi e mezzo nella Casa

Jessica si gode il suo primo posto: non se lo aspettava. I maligni dicono che forse la vittoria potrebbe essere frutto dei tanto chiacchierati ‘fandom’, le comunità di fan di uno o un altro concorrente accusati di aver pilotato in questa edizione i voti unendosi per far uscire dal GF chi a loro non piaceva proprio. Chissà… La Morlacchi intanto gioisce stupita.

“Non ci credo!”, esclama mentre una pioggia di coriandoli l’avvolge al centro dello studio. In un video pubblicato sul profilo Instagram del Grande Fratello, poi Jessica aggiunge: “Io non ci sto capendo nulla, penso sia tutto uno scherzo. Non riesco a realizzare. Posso dire solo grazie, grazie a ognuno di voi, tutti voi che avete creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco, sono felicissima. Ora piano piano realizzo, ciao”. Dedica la sua vittoria a Camillo, il suo cagnolino,

La Casa si spegne, lo studio chiude i battenti. Alfonso Signorini, saluta e ringrazia tutti e dà appuntamento al prossimo settembre. Nonostante la grave crisi di ascolti registrata e le tante critiche ricevute, il programma tornerà nuovamente in tv. E’ uno dei capisaldi di Canale 5 che per la finalissima ha comunque registrato un ottimo 22% di share, superato, però, dalla fiction di Rai1 Costanza, che ha registrato il 22,81%.