La 29enne lo mostra nelle sue Storie e spiega a cosa si è ispirata per farlo realizzare così

E’ unico, originalissimo: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti rompe ogni schema

Non riesce a tenerlo per sé e i suoi fortunati ospiti. Aurora Ramazzotti svela l’invito alle nozze con Goffredo Cerza previste per il prossimo 4 luglio, quello che ha mandato agli invitati. “Volevo troppo farvelo vedere”, confida nelle sue Storie. Poi in alcuni brevi video lo mostra accuratamente e spiega a cosa si è ispirata per farlo realizzare così.

''Volevo troppo farvelo vedere'': Aurora Ramazzotti svela l’invito alle nozze con Goffredo Cerza il prossimo 4 luglio

E’ unico e originalissimo. La 29enne e il compagno 30enne, da cui ha avuto Cesare, 3 anni, rompono ogni tradizione riguardo l’invito: il loro è un giornaletto ispirato a quelli anni ’90 e 2000, sembra il mitico Cioè, anche se il titolo in questo caso diventa Sarà, nome ispirato alla famosissima canzone che le ha dedicato il padre, pubblicata nel 1997, “Sarà l’aurora”.

La 29enne lo mostra nelle sue Storie e spiega a cosa si è ispirata per farlo realizzare così

“Vi presento: SARÀ: il nostro invito di matrimonio, nonché un giornaletto anni ’90. Volevo un invito che racchiudesse sì tutte le informazioni sui giorni dell’evento, ma anche che rispecchiasse la nostra anima, il fulcro della nostra relazione di ormai oltre nove anni: il divertimento”, chiarisce Aury in un post.

L'invito è ispirato a un giornaletto anni '90 tipo Cioè, dentro che anche il poster della coppia

“Ho dei ricordi bellissimi legati allo sfogliare le riviste di quegli anni e poterlo fare di nuovo, oggi, è un regalo che faccio a me stessa, ma anche a tutti quelli che lo riceveranno - aggiunge la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti - Grazie al team di Letterlink che ha lavorato col cuore a questa pazza idea: avete dato vita a un ricordo che rimarrà per sempre”.

Aury racconta ogni particolare che ha voluto

“Sembra assurdo, ma il nostro invito di matrimonio è un giornaletto anni ’90-2000, a cui io sono affezionatissima perché mi ricorda tempi veramente spensierati e bellissimi. Mi è venuta l’idea di riprodurne uno con dentro tutte le informazioni e curiosità e cose divertenti sul matrimonio. All’interno troviamo anche delle finte pubblicità che ricordano quei tempi”, racconta nelle clip postate la Ramazzotti.

C'è un recap della storia d'amore degli sposi ma non solo...

“C’è un recap della nostra storia, ovviamente non possono mancare gli sticker e, al centro, l’iconico poster. C’è pure la pagina degli animali domestici, con anche Saba che si è trasferita, un fumetto dei nostri testimoni e una sorta di ‘vintage Tinder’ in cui abbiamo chiesto a un po’ di amici di darci nome, film preferito e motto. Nel frattempo una di loro si è fidanzata. C’è il vero e falso e non può mancare l’oroscopo. Alla fine, la chicca che fa ridere… Quante volte ho chiamato questi numeri per prendere queste suonerie, poi alla fine erano truffe. Ovviamente qui c’è mio padre”, conclude Aurora.