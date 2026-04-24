La conduttrice confessa ad Antonella Clerici, ospite di E’ sempre Mezzogiorno, di essere innamorata

Anche questa volta, come era accaduto con l’ex Luigi Bruno, sceglie un uomo più giovane di 15 anni

Andrea Delogu sorride raggiante e ammette: “E’ una persona che mi fa stare molto bene”. Conferma per la prima volta in tv la relazione con il 28enne Alessandro Marziali. La conduttrice confessa ad Antonella Clerici, ospite di E’ sempre Mezzogiorno, di essere innamorata. Anche questa volta, come era accaduto con l’ex Luigi Bruno, la 43enne sceglie un uomo più giovane di 15 anni.

''E’ una persona che mi fa stare molto bene'': Andrea Delogu conferma per la prima volta in tv la relazione col 28enne Alessandro Marziali

La 62enne, padrona di casa, accoglie Andrea con grande calore. “Quando mi chiedono se c’è una conduttrice giovane che può essere la mia erede, io dico sempre Andrea Delogu. Scommetterei su di te perché sei particolare, bella, brava e soprattutto intelligente”, le sottolinea.

La Clerici poco dopo diretta va sull’amore. “Ho comprato il giornale dove io ero in copertina… sai che io non sono pettegola... voglio sapere se sei innamorata e se è una persona che merita di stare con te”. Parla del settimanale Chi a cui lei ha rilasciato una lunga intervista. Tra le pagine del rotocalco c’è una paparazzata della Delogu con Alessandro, che la bacia appassionatamente.

La conduttrice confessa ad Antonella Clerici, ospite di E’ sempre Mezzogiorno, di essere innamorata

“E’ una persona che mi fa stare molto bene e pensa a me. Sì, posso dire che mi sono innamorata. Adesso c’è mia mamma che mi sgrida… vediamo che succede, nel frattempo mi godo il viaggio”, confida Andrea.

Su Marziali non aggiunge altro. Di lui si sa che è nato ad Ancona nel 1998. Attualmente dovrebbe ricoprire il ruolo di team leader in un’azienda mondiale leader nel settore del recruitment. In passato, da quel che emerge indagando in rete, pare abbia lavorato nel Sales & Marketing. sarebbe appassionato di information technology e start-up e ha un Master in Sport Management. Gli piace fare sport e viaggiare.