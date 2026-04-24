Il 36enne, ex naufrago dell'Isola nel 2011 parla della madre e del loro rapporto conflittuale a La Volta Buona

La 62enne ha confermato che col primogenito non ha rapporti, ha altri tre figli maschi e una femmina, Frida, 7 anni

Killian Nielsen, dopo l’intervista di Brigitte a Belve, in tv dice la sua e lancia un appello. Il 36enne, primogenito della top model e attrice 62enne, ex naufrago dell'Isola dei Famosi nel 2011, già a gennaio a Verissimo aveva parlato in lacrime dell’assenza di rapporti con la madre. Ora si confida anche a La Volta Buona. “Bevevo per la sua mancanza”, sottolinea.

''Bevevo per la sua mancanza'': Killian Nielsen dopo l’intervista di Brigitte a Belve in tv dice la sua e lancia un appello

Brigitte a Francesca Fagnani ha precisato di non voler parlare della questione pubblicamente. Ha altri 3 figli maschi e una femmina, Frida, 7 anni. Killian a Caterina Balivo dice: “Ha detto che non le piace che parlo del nostro rapporto in tv. Ma è l'unico strumento che ho per mandarle messaggi. Su WhatsApp non mi risponde, su Instagram mi ha bloccato e nella vita mi evita”.

“Non mi risponde ai messaggi, non posso contattarla sui social. Quando lei è venuta in Spagna, l'ho raggiunta ma suo marito ha detto che non potevo parlare con lei”, rivela ancora il ragazzo: “Un'altra volta avevo saputo che era ospite di un evento a Milano. Sono andato lì per incontrarla, l'ho vista e ho iniziato a gridarle ‘mamma. Lei ha tirato dritto facendo finta di niente”, prosegue.

Il 36enne, ex naufrago dell'Isola nel 2011 parla della madre e del loro rapporto conflittuale a La Volta Buona. La 62enne ha confermato che col primogenito non ha rapporti, ha altri tre figli maschi e una femmina, Frida, 7 anni

“Con i miei fratelli non mi sento, loro hanno deciso di intraprendere una strada che a me non piace”, chiarisce. Ha avuto un percorso complicato a causa della dipendenza dall’alcol. Killian però spiega: “Non ne faccio una colpa a lei assolutamente, sono stato io ad agire in quel modo, a fare le mie scelte ma l’ho fatto perché mi mancava la mamma. Non mi diverto ad andare in tv a raccontare la nostra vita privata. I panni sporchi vanno lavati in casa. Però tante volte sono andato da lei e non è servito”.

Killian conclude rivolgendosi direttamente a Brigitte: “Mamma ti amo tantissimo, colgo quest'occasione per dirti che spero sia la volta buona per riabbracciarti”.