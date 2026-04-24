Lui l’aveva denunciata nel 2023: l’accusava di promuovere i brand usando l’immagine di Nina, 10 anni

La 45enne è stata assolta lo scorso dicembre, per lei mesi durissimi, anche per la morte di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia non lo nega sulle pagine di Gente. Parla di “un anno da incubo”. Svela anche in che rapporti è ora con l’ex marito Francesco Sarcina, padre della sua primogenita. Lui nel 2023 l’aveva denunciata: l’accusava di promuovere i brand usando l’immagine di Nina, 10 anni. La 45enne è stata assolta lo scorso 17 dicembre.

''Un anno da incubo'': Clizia Incorvaia svela in che rapporti è ora con l’ex Francesco Sarcina, padre della sua primogenita

Per l’influencer sono stati mesi durissimi, complicati pure dalla morte di Eleonora Giorgi, madre del suo secondo marito Paolo Ciavarro, da cui ha avuto il secondogenito Gabriele, 4 anni. Era legatissima alla suocera, deceduta il 3 marzo 2025 a soli 71 anni, sconfitta dal tumore.

Eleonora era per Clizia “una seconda mamma, un'amica e una complice”. Lo sottolinea. Poi sulla vicenda in cui l’ha coinvolta il cantante 49enne sottolinea: "Sono sempre stata fiduciosa nella giustizia e soprattutto sapevo di essere nella verità assoluta. Ho sempre protetto mia figlia”. Non fa sconti, definisce "tossico" il rapporto con Sarcina. I due si sono detti addio nel 2019 "in seguito all'ennesima discussione accesa che superò limiti per me invalicabili”.

Lui l’aveva denunciata nel 2023: l’accusava di promuovere i brand usando l’immagine di Nina, 10 anni. La 45enne è stata assolta lo scorso dicembre, per lei mesi durissimi, anche per la morte di Eleonora Giorgi. In foto col suo secondo marito Paolo Ciavarro, 34 anni, e il loro figlio Gabriele, 4 anni

"Con Sarcina ho rapporti distaccati, ma è il padre della mia prima figlia e per questo lo rispetto”, svela. Ha vicino Paolo, 34 anni. Con lui la Incorvaia è felice. "Paolo che negli anni mi ha sempre sostenuta, ha coltivato con lui un buon rapporto, per il benessere di Nina”, confida. E aggiunge: "Grazie a lui ho ritrovato la fiducia nell'amore. Non ci credevo più, ma con la pazienza e con il sentimento puro che ci unisce, ho sentito lo slancio per costruire una nuova famiglia. Il nostro legame ha lenito il dolore e il senso di rabbia che provavo per il fallimento del mio primo progetto familiare".