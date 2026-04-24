''L’amore era lì, al mio fianco'': Ambra Angiolini festeggia i 49 anni con Pico Cibelli e i figli a Gardaland: foto

L’attrice trascorre insieme al fidanzato, Jolanda, accompagnata da Filippo Carrante, e Leonardo una giornata unica

Racconta tutto in un post con video, scatti e parole che lasciano trapelare la sua felicità

Prima una cena con gli amici, gli auguri a mezzanotte e tantissimi regali, poi un’insolita celebrazione del compleanno. E’ un 22 aprile indimenticabile. Ambra Angiolini festeggia i 49 anni con Pico Cibelli e i figli a Gardaland. L’attrice trascorre insieme al fidanzato, Jolanda, accompagnata da Filippo Carrante, e Leonardo una giornata unica. Racconta tutto in un post con video, scatti e parole che lasciano trapelare la sua felicità. “L’amore era lì, al mio fianco”, scrive.

''L’amore era lì, al mio fianco'': Ambra Angiolini festeggia i 49 anni con Pico Cibelli e i figli a Gardaland

L’ex stella di Non è la Rai è raggiante. “Ho compiuto gli anni…quasi quasi li ricompio anche l’anno prossimo. Ho sempre pensato che l’amore fosse qualcosa da conquistare, da sistemare, da meritare. Ieri mi sono voltata e l’amore era lì, al mio fianco. Senza prove da superare da sola. Forte. Biologico. Giusto”, confida.

L’attrice trascorre insieme al fidanzato, Jolanda, accompagnata da Filippo Carrante, e Leonardo una giornata unica

Ambra tagga tutti quelli che sono andati con lei nel famoso parco di divertimenti e che, tra urla, risate e gioia, hanno provato le adrenaliniche attrazioni presenti. Poi aggiunge: “Sono 49 ma nel ballo e nel sorriso restano sempre 14”.

Racconta tutto in un post con video, scatti e parole che lasciano trapelare la sua felicità

Con il presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia, suo coetaneo, va alla grande. E’ entrato in famiglia e se la gode insieme alla compagna e ai ragazzi che lei ha avuto dall’ex Francesco Renga, 22 e 19 anni. Pure Filippo, l’onnipresente fidanzato di Jolanda, è suo complice: hanno un ottimo rapporto.

Tutti si divertono moltissimo

“Sei la mia birthday girl preferita ogni giorno, mi sento davvero un uomo fortunato”, le scrive lui. Lei gli risponde: “Io sono fortunata molto più di te”. E aggiunge un cuore. Da quando sono usciti allo scoperto anche sui social, paiono inseparabili.