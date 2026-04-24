Anche la Fascino di Maria De Filippi dice la sua e ribatte punto per punto

La conduttrice 68enne ha deciso di portare l’ex azienda per cui ha lavorato 20 anni in tribunale

Dopo la fuga di notizie, con lo scoop lanciato da La Stampa e ripreso dal Corriere della Sera e tutti gli altri media, Barbara d’Urso rompe il silenzio sui social sulla causa a Mediaset, che però replica con una nota stampa. Anche la Fascino di Maria De Filippi, tirata in ballo nella ‘querelle’, dice la sua e ribatte punto per punto. La conduttrice fa sapere: “A breve saprete la verità”.

''A breve la verità'': Barbara d’Urso rompe il silenzio sui social sulla causa a Mediaset che replica

“Sto leggendo cose di fanta-denaro, di mie fanta-pretese. Sorrido. A breve saprete la verità, le vere motivazioni”, sottolinea Carmelita sui suoi profili. Dopo il fallimento di una procedura di mediazione avrebbe deciso di portare l’ex azienda per cui ha lavorato circa 20 anni, la stessa che le ha dato il benservito da tre anni, in tribunale.

Mediaset non rimane a guardare. Andrea Di Porto, il legale della società, precisa la posizione. “L’azienda respinge ogni addebito mosso dalla signora d'Urso. L'azione legale contiene una ricostruzione dei fatti strumentale e non corrispondente alla realtà. Le pretese risarcitorie della conduttrice sono del tutto infondate. Mediaset ha sempre agito nel rispetto degli obblighi assunti e in conformità con la propria linea editoriale, pertanto è fiduciosa sull'esito positivo della controversia”, si precisa nella nota diffusa.

Anche la Fascino di Maria De Filippi dice la sua e ribatte punto per punto. La conduttrice 68enne ha deciso di portare l’ex azienda per cui ha lavorato 20 anni in tribunale

“In fase di rinnovo del contratto, nel 2023 - si sottolinea - è stata proposta a d'Urso la prosecuzione di Pomeriggio 5. Il rinnovo non si è concretizzato a fronte della pretesa da parte di d'Urso della conduzione di due prime serate, non ritenute compatibili con le esigenze di palinsesto. L’allontanamento della conduttrice non ha niente a che fare con il cambio della linea editoriale”.

La Fascino, contattata da Fanpage, prende le distante dall’accusa di un’approvazione obbligata sugli ospiti di tutte le loro trasmissioni fornite a Mediaset: “Mai state liste, non c'era nessun passaggio intermedio tra noi e i programmi di Barbara d’Urso".

Intanto La Stampa rincara la dose. Alcune fonti al quotidiano di Torino fanno sapere: “Barbara d'Urso solo grazie ai contratti ha raggiunto una cifra vicina ai 35 milioni di euro per i suoi anni di collaborazione con Mediaset, ai quali sono da aggiungere gli introiti ricevuti dagli investitori pubblicitari, che non sono quantificabili. Nel 2003 Pier Silvio Berlusconi e l'azienda affidarono a Barbara d'Urso la conduzione del Grande Fratello, programma di punta della rete, offrendole la possibilità di tornare in onda in un momento in cui era ferma da anni”.