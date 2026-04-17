La 78enne lo svela nel libro “Sentimenti e sentenze - auto biografia” e lo conferma sulle pagine di Gente

“Il sesso parte integrante della vita: perché bisogna privarsene?”, confida la nota legale volto di Forum

Lo svela nel libro “Sentimenti e sentenze - auto biografia”, in uscita il 23 aprile, e lo conferma sulle pagine di Gente: “Da 10 anni con un uomo più giovane di 15 anni”. Annamaria Bernardini de Pace parla del compagno, di cui finora non si sapeva nulla. La 78enne aggiunge: “Non sa che è stato citato, lo scoprirà leggendo”.

''Da 10 anni con un uomo più giovane di 15 anni'': Annamaria Bernardini de Pace parla del compagno

“Lei, avvocato, scrive di avere un amante. Nel libro lo chiama Dino. Ha 15 anni meno di lei e lo frequenta da 10 anni”, le fa notare il giornalista. L’avvocato, volto anche di tante trasmissioni tv e giudice a Forum, replica: “Ma perché lo deve chiamare amante? E' un amore. Il libro inizia con lui e finisce con lui, in una narrazione che sorprenderà. Ne è inconsapevole: non sa che è stato citato, lo scoprirà leggendo”.

La nota legale 78enne insieme alle due figlie Francesca e Chiara, 54 e 52 anni

Annamaria, madre di due figlie, Chiara e Francesca, 52 e 54 anni, avute da Francesco Giordano, ha un bel rapporto col sesso e non lo nega: “Non dovrei? Il sesso è parte integrante della vita di un essere umano, è un'esperienza naturale, come mangiare o fare un bagno nel mare. Se sollecitata dalle lettrici sul tema, lo scrivo anche nella mia rubrica su Gente: perché bisogna privarsene? Esiste un'età limite per vivere la fisicità? Non credo proprio”.