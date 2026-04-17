''Era già tutto scritto'': Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno celebrato la promessa di matrimonio, guarda

L’attore 40enne, Genny Savastano di Gomorra, è legato alla donna da circa undici anni

La coppia ha firmato i documenti del rito civile e poi ha celebrato con una torta nuziale

Poche parole che però raccontano un sentimento che va oltre. “Era già tutto scritto”, sottolineano in un post condividono da entrambi sul social. Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno celebrato la loro promessa di matrimonio. La coppia ha firmato i documenti del rito civile e poi ha celebrato con una torta nuziale.

''Era già tutto scritto'': Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno celebrato la promessa di matrimonio

I due pubblicano alcuni scatti che li immortalano raggianti. Nel post che li accompagna, scrivono: “Promettere di amarti è stato facile, perché nel momento in cui ti ho guardato ho capito che era già tutto scritto”. Si amano profondamente.

L’attore 40enne, Genny Savastano di Gomorra, è legato alla donna da circa undici anni. In tv, ospite a Verissimo, aveva svelato: “Lei mi ha mandato un messaggio per farmi i complimenti. Io non so perché l'ho notata, forse perché me lo disse in un modo particolare e per la foto profilo che mi aveva colpito, lei è molto bella. Abbiamo iniziato a scriverci e dopo qualche giorno ho fatto il biglietto per andare a trovarla a Madrid, perché lei stava facendo l'Erasmus. E da lì è nato tutto”.

L’attore 40enne, Genny Savastano di Gomorra, è legato alla donna da circa undici anni

"Ci sposeremo nel 2026. Ho sempre creduto nell'amore. Quando ho avuto la fortuna di incontrare Paola, non me la sono lasciata sfuggire. E’ la donna della mia vita. Mi ha fatto crescere come uomo e come artista. E’ la persona a cui confido i miei dubbi, mi sostiene e mi bacchetta anche”, aveva aggiunto Esposito.

La coppia ha firmato i documenti del rito civile e poi ha celebrato con una torta nuziale

Lui le ha chiesto la mano a fine 2023 sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio del Rockefeller Center di New York. Salvatore aveva mostrato il momento fatidico su Instagram con la caption: "Ubi tu, ibi ego. Ovunque sarai, io sarò. PS: She said Yes". "Mille volte sì”, aveva replicato lei entusiasta. Il sì, il primo, è finalmente arrivato.