“Oggi vivo la convivenza, vivo la mia famiglia. In passato ho sofferto molto la solitudine”

“Ho incontrato la persona giusta, Pierpaolo. Non ho la vita perfetta, ma ogni cosa ora è al posto giusto”

Giulia Salemi ora sta bene. E’ serena, felice da compagna di Pierpaolo Pretelli, 34 anni, e mamma di Kian, nato il 10 gennaio scorso. Ha anche un nuovo rapporto col suo corpo. A Cosmopolitan confessa: “Mi sentivo brutta, inferiore, oggi mi piaccio anche con le smagliature”.

''Mi sentivo brutta, inferiore, oggi mi piaccio anche con le smagliature'': Giulia Salemi ha un rapporto nuovo col suo corpo

Nonostante il neonato, ha ripreso a lavorare. Da oggi esce pure la seconda stagione del suo podcast, Non lo faccio x moda - NLFXM. “Oggi vivo la convivenza, vivo la mia famiglia. In passato ho sofferto molto la solitudine che mi portava a confrontarmi con i miei mostri interiori”, racconta l’influencer e conduttrice.

“Tornare a casa, con la casa vuota, dopo giornate piene per poi vedere sui social tante coppie felici, mi portava a farmi tante domande. Mi faceva soffrire il fatto che fossi sola e che non riuscissi a trovare un amore vero, così mi riempivo le giornate per poi tornare a casa e mettermi a letto con il cuscino in mezzo alle gambe. In quel momento mi chiedevo se mai sarei riuscita a costruirmi una famiglia. Poi ho incontrato la persona giusta, Pierpaolo. Non ho la vita perfetta, nulla è come sembra, ma ogni cosa ora è al posto giusto”, sottolinea ancora la 31enne.

La 31enne lo svela in una lunga intervista a Cosmopolitan

La maternità ha cambiato la Salemi “in tutto”. Svela: “Quando diventi mamma puoi essere preparata per ciò che stai andando incontro. C’è il vomito, il reflusso, le notti insonni. Ma mi ha sorpreso come io sia cambiata: prima somatizzavo molto ogni cosa accadesse, oggi il resto non influenza la mia giornata. Sono inevitabilmente cambiate le priorità. Kian è al primo posto su tutto, lo guardo, mi commuovo. Non è comunque facile”.

Sul social racconta con ironia, perché non le piace “appensantire le persone”. Dopo il parto, tenuto privato per una settimana, è stata male: “Avevo molti dolori. Pierpaolo mi ha aiutata molto, anche a riprendere a camminare. Ecco quel momento, un po’ ironico, ma di vita vera, l’ho pubblicato dopo un po’”. Da anni è in terapia per superare i traumi del passato, come il divorzio degli amati genitori.

Si sente più forte e matura. E anche il rapporto col suo corpo ha tratto giovamento da questo: “Non mi sono mai vista così bella come in gravidanza. E’ stato il periodo più bello della mia vita. In passato ho vissuto periodi in cui odiavo il mio corpo. Non mi piaceva. Mi sentivo brutta, inferiore. Modificavo continuamente le mie foto perché sui social vedevo ragazze bellissime, perfette. Complice anche il tema delle relazioni: non mi sentivo corteggiata, non mi sentivo piacente agli occhi degli altri”.

Mamma di Kian dal 10 gennaio 2025, si sente appagata, ma ancora non realizzata

Giulia precisa: “Oggi è tutto cambiato, mi piaccio. Anche con le smagliature. E poi credo sia importante comunque cercare di ritagliarsi dei momenti per sé. Anche se si è mamme non ci si deve annullare. Riuscire a fare tutto è una sfida: pensare al lavoro, al bambino, dedicare del tempo al partner, senza dimenticarci di noi”.

Sono mutati pure i suoi sogni: “Sono cambiata, molto. Ma sto cercando comunque di coltivare le mie passioni. Non mi sento realizzata, non ancora del tutto. Faccio un lavoro che mi piace, sto costruendo la mia famiglia, e ho ancora tantissimi sogni nel cassetto. Dal portare il mio podcast in tv a condurre un mio programma fino a, perché no, Sanremo. I sogni ci sono e continuerò a coltivarli”.