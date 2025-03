''Mi è stato distrutto il muscolo del gluteo per poterle inserire'': Francesca Cipriani parla in tv delle protesi che l'hanno quasi uccisa

La showgirl l’ha denunciato ed è stata risarcita: racconta la tragedia sfiorata a La Volta Buona

Francesca Cipriani racconta la tragedia sfiorata, in tv parla delle protesi che l’hanno quasi uccisa. La showgirl a La Volta Buona confessa: “Mi è stato distrutto il muscolo del gluteo per poterle inserire”. Si parla ovviamente dei ritocchi e di alcune operazioni ‘finite male’, come alcuni fatti di cronaca ultimamente raccontano, purtroppo.

L’ex gieffina, ex Pupa, volto dello spettacolo è ricorsa spesso alla chirurgia estetica. La prima volta che ha rifatto il seno, però, è perché lo aveva ‘tuberoso’: si tratta di una malformazione delle mammelle. “Il primo intervento che ho effettuato al seno è stato di ricostruzione, quelli successivi sono stati fatti per aumentarle a livello estremo. Ho fatto oltre il primo, altri 2 o 3 interventi, i miei occhi vedevano il seno ancora brutto”, svela. "Ora ho quarant'anni, mi sono realizzata e sono maturata, non ho più quell’insicurezza”, aggiunge. Nel 2022 ha coronato il suo sogno con Alessandro Rossi, che ha sposato.

Francesca sull’operazione ai glutei finita male rivela: “Io sono stata una donna fortunata, a me è andata bene, ho rischiato la vita dopo l'intervento perché il chirurgo non sapeva fare il suo mestiere”. E prosegue: “Oggi esercita ancora a Milano, l'ho denunciato e sono stata risarcita, ma lui continua a esercitare il suo mestiere. Lui rovina le persone. L'intervento è andato malissimo, mi sono state fatte tasche interne per mettere le protesi, ma mi è stato distrutto il muscolo del gluteo per poterle inserire. Avevo la protesi a due centimetri dalla superficie”.

In studio intervengono anche Manuela Arcuri e Raffaellla Fico. L’attrice confessa: “Non mi piaceva il mio fisico, mi vedevo con il seno troppo grande, mi metteva in imbarazzo. C'erano i commenti dei coetanei, mi chiamavo la tet*ona. Per me era un piccolo complesso, che con la maturità ho superato. All'epoca non capivo, ero troppo piccola”.

La Fico si apre e dice: “Ho fatto il seno a 21 anni, sono andata insieme a mia madre che non era d'accordo, ho incontrato più di un medico. Il primo mi aveva fatto passare totalmente la voglia, mi aveva esposto tutti i rischi, alla fine sono tornata da lui e mi ha detto di riflettere, ho aspettato 7 o 8 mesi, desideravo di avere un seno più prosperoso”.