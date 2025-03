La 48enne chiederà consiglio a Eleonora Cecere, 46 anni, tornata a fare quel che faceva prima…

Travolte dal successo da giovanissime, le ex di Non è la Rai dopo l’uscita dal Grande Fratello si pongono, inevitabilmente, domande sul futuro professionale. Cosa fanno ora, fuori dalla Casa e col reality che chiude i battenti? Lo svelano a Verissimo. Ilaria Galassi ammette: “Dovrò trovarmi un lavoro”.

“Sia io che le mie amiche ci siamo sempre rimboccate le maniche e, dopo la televisione, per mantenerci, abbiamo trovato e svolto lavori di ogni tipo e siamo felici di averlo fatto perché ci siamo costruite anche come persone”, premette Pamela Petrarolo in tv. Ilaria ha alcuni dubbi e svela: “Sono molto felice di tutto questo, ma dovrò trovare un lavoro perché quanto durerà questa luce? Uno o due anni e poi? Ora ho chiesto un consiglio alla mia amica Ele e vediamo di fare altre cose”.

Eleonora Cecere è quella più pratica. La 46enne ha ripreso la vecchia professione: “Sono tornata a fare la guardia giurata, ma armata, c'è stata una evoluzione. Prima ero in servizio fiduciario e ora sto lavorando al Colosseo. Tornare al Grande Fratello non vuol dire che la strada sia spianata, bisogna tenere i piedi per terra con la testa sulle spalle”.

La Petrarolo, anche ex naufraga dell’Isola dei Famosi, 48 anni come la Galassi, invece spera di rimanere nello showbiz: “Io non demordo e insisto, altrimenti questo Grande Fratello cosa l'ho fatto a fare? Vorrei tornare nel giro".