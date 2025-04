''Con Ilary Blasi una vera relazione dal 2020'': il Corsera ricostruisce le dichiarazioni di Cristiano Iovino in tribunale

Il 36enne personal trainer in aula a Roma davanti al giudice Simona Rossi avrebbe smentito la conduttrice

Il primo gol, stando al Corriere della Sera, al momento lo segna Francesco Totti. Il quotidiano ricostruisce le dichiarazioni di Cristiano Iovino in tribunale. Ieri, 1 aprile, il 36enne in aula a Roma, davanti al giudice Simona Rossi, ha parlato del suo rapporto con l’ex moglie del Capitano. “Con Ilary Blasi una vera relazione dal 2020”, avrebbe detto, smentendo così la conduttrice che aveva parlato solo di un semplice caffè preso insieme a lui a Milano.

“Tra me e Ilary Blasi c’è stata una vera e intensa relazione, intima e sentimentale”, avrebbe confessato sotto giuramento il personal trainer romano, che però ha il suo giro nel capoluogo lombardo. “Al tempo, ha aggiunto il testimone sotto giuramento, Ilary gli aveva confidato che il suo matrimonio era di fatto già in crisi nera”, fa sapere il giornale.

Cristiano ha detto la sua per venti minuti, una deposizione a porte chiuse nel tribunale civile della Capitale. Sempre stando al Corsera, il “caffeuccio” forse, sarebbe stato l’inizio: “Secondo la testimonianza giurata di lui, indicato come teste chiave dagli avvocati dell’ex Capitano, Antonio Conte e Laura Matteucci, tra loro sarebbe nato un rapporto duraturo, fatto di incontri clandestini in un lussuoso hotel di Milano, facilitati dalla complicità di Alessia Solidani, amica del cuore e parrucchiera di Ilary, confidenze, intimità e passione. Datato 2020”.

Il racconto di Iovino darebbe ragione a Totti: la presentatrice 43enne avrebbe tradito per prima, dato che Noemi Bocchi, sua attuale compagna, stando al 48enne, sarebbe entrata nella sua vita a ottobre 2021. Il dettaglio è basilare per l’addebito per colpa. Francesco vorrebbe ridurre l’assegno di mantenimento che versa alla Blasi, che ora è di 12.500 euro, dato, tra l’altro, che il primogenito Cristian, 19 anni, percepisce un suo stipendio come calciatore dell’Olbia in serie D e Chanel a breve, il 13 maggio, sarà maggiorenne. Ilary, invece, che ne aveva chiesti 24mila, ne vorrebbe almeno 18mila.

Oltre a Cristiano Iovino ieri, a favore di Ilary, sarebbe stata ascoltata anche Giorgia Lillo Lori, moglie di Angelo Marozzini, cugino di Totti sin dall’inizio schierato con la Blasi. E’ la migliore amica dell’ex Letterina, la donna che l’accompagnò sotto casa della Bocchi nel pedinamento notturno all’ex calciatore.